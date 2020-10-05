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السعودية : صدور جملة من القرارات الهامة بموافقة الملك سلمان

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السعودية : صدور جملة من القرارات الهامة بموافقة الملك سلمان
السعودية : صدور جملة من القرارات الهامة بموافقة الملك سلمان

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عدن - نيرة ابو خليفة - صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

وشملت الموافقة توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

 

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وقيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي، ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وايصال المعلومات بالشكل الصحيح.

كما شملت الموافقة، قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية، لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد، سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

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