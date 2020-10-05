نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. العنود تخلع ملابسها وتستعرض البكيني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٧ صباحاً (دوت الخليج / متابعات )

أثارت نجمة "سناب شات" العنود العيسى، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض "البكيني"، وتتحدث بشكل اعتبره البعض خادشا للحياء.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ياسمين صبري تفجر مفاجأة.. هل تنتظر مولودها الأول من أبو هشيمة؟

مدينة الملك سعود الطبية تحذر: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة بسبب هذه العادة

ياسمين صبري تقلد أشهر نجمة إغراء في العالم وتشعل "انستجرام"

صاحبة "النظرة الثانية" تكشف ما سيحدث لترامب وموعد نهاية العالم (شاهد)

رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة

بفستان جريء.. إيناس النجار تبرز مفاتنها وتشعل "إنستغرام" (صورة)

الصحة السعودية تزف أسعد خبر لجميع مناطق المملكة

بعدما اغتصبها ابن شقيقتها.. العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية أمام المتابعين

شاهد ماذا تفعل نسرين طافش في سريرها قبل النوم بـ 5 دقائق.. (فيديو)

فنانة سعودية شهيرة تعتزل الفن وتحذف كافة صورها (شاهد)

تسريب خادش للحياء ينهي نجومية هيفاء وهبي.. شاهد

هذه أفضل دولة عربية تشعر فيها المرأة بالامان والطمانينة

غداً.. السعودية تطرح عملة ورقية عصرية (صور)

بطلة مسلسل "العشق الممنوع" تعلق على مشهدها الجنسي الفاضح

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وظهرت الشابة السعودية ، المبتعثة للدراسة في أمريكا، بفيديو عبر حسابها في سناب شات، وهي تستعرض مجموعة من ملابس البحر (البكيني) قائلة إنها ستُجربها لأول مرة، ثم ظهرت وقد خلعت ملابسها وارتدت البكيني.

وعقب إرتدائها إحداى قطع البكيني قالت: "شكلها حلو من الأمام، لكن من الخلف المفروض تغطي مؤخرتي، لكن مؤخرتي كبرت وأنا اشتريت مقاسا صغيرا...". ثم تدخل في نوبة ضحك.

وأثار الفيديو جدلا واسعا، وانقسمت الآراء بين من اعتبر تصرفها حرية شخصية وبين من رى أنها تبالغ وتسعى لجلب الانتباه لتحصل على الشهرة، مطالبين بمحاسبتها.

وذاع صيت العنود العيسي، على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حيث نشرت مقطعا عبر "يوتيوب" تروي فيه قصتها، وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة".

وأوضحت أن السبب وراء سلوكها المثير للجدل هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام