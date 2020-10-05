ياسمين صبري تفجر مفاجأة.. هل تنتظر مولودها الأول من أبو هشيمة؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد انتشار أخبار عديدة عن انفصالها وانتظارها مولودها الأول، نجحت النجمة المصرية ياسمين صبري في وضع حدّ لكل تلك التجاوزات لحياتها الشخصية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة من خلال صورة لهما معاً، وظهرا في غاية الانسجام والحب.

واختارت الممثلة المصرية طقم رسمي كحلي اللون بلا أكمام مزرر في المنتصف بأزرار ذهبية وسروال قماش من نفس اللون قصير الى فوق الكعب، وظهر ابو هشيمة في الصورة وهو يحتضنها ويلف يده على خصرها ويمسك بها بيده الثانية.

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نالت الصورة تفاعلاً كبيراً بعدما بدا الثنائي برومنسية وحب، نافين ما تردد حول انفصالهما، كذلك بدت ياسمين ببطن مسطحة وبكامل رشاقتها، لتنفي بذلك شائعة الحمل.

وكذلك أثارت ياسمين ضجة كبيرة بسبب صورة التقطتها من داخل طائرة خاصة، وهو ما جعل البعض يدعي بأن زوجها اشترى لها الطائرة بعد السيارة الفخمة التي قدمها لها قبل اشهر.

يذكر ان آخر ظهور لياسمين كان خلال الموسم الرمضاني السابق ببطولة مسلسل "فرصة تانية"، وعبرت عن استعدادها لدخول عالم السينما بانتظار العمل المناسب.





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