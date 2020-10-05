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المرشح الديمقراطي ’’جو بايدن‘‘ يعلن موقفاً ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. وهذة أول خطوة سيقوم بها في حال فوزه!

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المرشح الديمقراطي ’’جو بايدن‘‘ يعلن موقفاً ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. وهذة أول خطوة سيقوم بها في حال فوزه!
المرشح الديمقراطي ’’جو بايدن‘‘ يعلن موقفاً ”صادماً“ من حرب اليمن وعلاقة بلاده بالرياض.. وهذة أول خطوة سيقوم بها في حال فوزه!

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية،جو بايدن، الأحد 4 اكتوبر/تشرين الأول، موقفاً واضحاً من حرب اليمن وخطته التي سيتبناها حيالها في حال فوزه بالانتخابات القادمة.

وأكد "بايدن" في بيان نشره الموقع الرسمي لحملته الانتخابية، عزمه على إنهاء دعم بلاده للحرب في اليمن، حال فوزه بالانتخابات.

 

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وقال: ”إذا فزت بالانتخابات سأعيد تقييم علاقاتنا بالرياض وأنهي دعمنا لحرب اليمن".

وكان ملف اليمن ضمن سجلات الحملات الانتخابية بين المرشحين الديمقراطي بايدن والجمهوري دونالد ترامب، والأخير يدعم بشكل كبير والإمارات (شريكي التحالف في اليمن)، مقابل صفقات سلاح كبيرة.

وانتقدت تقارير لمنظمات حقوقية دولية مشاركة واشنطن في الحرب باليمن، واستمرار بيع الأسلحة للسعودية والامارات، التي تتهمها تلك التقارير بانتهاكات جسيمة.

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