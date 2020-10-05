نشكركم على قرائتكم خبر بعد إصابته بكورونا.. ترامب متخوف من الموت ويسأل علناً عما إذا كان الفيروس سيقتله! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أفادت مجلة “فانيتي فير” الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أعرب لمساعديه عن شكوكه بشأن قدرته على تجاوز فيروس كورونا وخوفه من الموت المحتمل.

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اللجوء لتنفس الأوكسجين



ونقلت المجلة، في تقرير نشرته أمس السبت، عن ثلاثة مصادر جمهورية مقربة من البيت الأبيض تأكيدهم أن الرئيس أبدى قلقا ملموسا بعد أن اضطر يوم الجمعة الماضي إلى اللجوء لتنفس الأوكسجين الطبي وارتفعت حرارة جسمه إلى نحو 39.5 درجة مائوية.

وذكر مصدران آخران للمجلة أن ترامب عانى ليلة الجمعة أيضا من خفقان القلب، ومن المرجح أن سبب ذلك يعود إلى تناوله عقاقير تجريبية.

وذكر التقرير أن ترامب تساءل علنا بشأن ما إذا كان سيتمكن من دحر الوباء، وخاطب مساعديه بالقول: “هل أرحل مثل ستان تشيرا” (في إشارة إلى صديقه رجل الأعمال ستانلي تشيرا الذي توفى جراء كورونا في أبريل الماضي).

معارضة ترامب فكرة نقله إلى المستشفى



وأكدت “فانيتي فير” تقارير صحفية أفادت بأن ترامب كان يعارض بشدة فكرة نقله إلى المستشفى.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة للمجلة أن جدلا اندلع بين الرئيس وأطبائه عندما أبلغوه بضرورة نقله إلى مركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري، قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية.