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ورد الآن : الرئيس الأمريكي ترامب يفاجئ العالم ويغادر المستشفى في موكب مهيب.. شاهد(فيديو)

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ورد الآن : الرئيس الأمريكي ترامب يفاجئ العالم ويغادر المستشفى في موكب مهيب.. شاهد(فيديو)
ورد الآن : الرئيس الأمريكي ترامب يفاجئ العالم ويغادر المستشفى في موكب مهيب.. شاهد(فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى؛ حيث كان يعالج من فيروس ، وذلك بعد تحسن صحته.

وبثت قناة “الحدث” على حسابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة “ترامب” للمستشفى، بينما كان أنصاره يحيونه ويهتفون له.

 

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وكان “ترامب” نقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.

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