ورد الآن : الرئيس الأمريكي ترامب يفاجئ العالم ويغادر المستشفى في موكب مهيب.. شاهد(فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى؛ حيث كان يعالج من فيروس كورونا، وذلك بعد تحسن صحته.
وبثت قناة “الحدث” على حسابها في موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة مغادرة “ترامب” للمستشفى، بينما كان أنصاره يحيونه ويهتفون له.
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وكان “ترامب” نقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.
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