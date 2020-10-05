نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حفل شاكوش وعمر كمال في لبنان يتحول إلى عراك عنيف بالأيدي والسكاكين (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

أوضحت مصادر مطلعة عن بعض التفاصيل الجديدة حول أعمال الشغب التي صاحبت حفل الثلاثي وديع الشيخ، وحسن شاكوش، وعمر كمال بفندق “كريستال” في لبنان.

وأضافت المصادر أن الخلاف قد وقع بين عدد من الحاضرين للحفل، كانوا قد حجزوا كل مجموعة لوحدها في الحفل، فتلاسنوا مع جماعة آخرين ليتحول الحفل إلى غضب كبير واشتباكات عنيفة بالأيديِ.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بإطلالة مثيرة.. "وفاء كيلاني" تحطف الأنظار في آخر ظهور لها.. (شاهد)

بعد الشائعات الأخيرة.. ابو هشيمة يفجر مفاجاة عن "ياسمين صبري"

ممثلة شهيرة تصدم جمهورها: أمارس العلاقة الحميمة 10 مرات في اليوم!

"الحصار" يكشف تفاصيل خيانة زوجة ترامب مع حارسه الشخصي في الشاطئ

ياسمين صبري تفجر مفاجأة.. هل تنتظر مولودها الأول من أبو هشيمة؟

الكشف عن سبب إستثناء عادل إمام من دعوة حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

مدينة الملك سعود الطبية تحذر: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة بسبب هذه العادة

بالفيديو.. العنود تخلع ملابسها وتستعرض البكيني

ياسمين صبري تقلد أشهر نجمة إغراء في العالم وتشعل "انستجرام"

صاحبة "النظرة الثانية" تكشف ما سيحدث لترامب وموعد نهاية العالم (شاهد)

رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة

بفستان جريء.. إيناس النجار تبرز مفاتنها وتشعل "إنستغرام" (صورة)

الصحة السعودية تزف أسعد خبر لجميع مناطق المملكة

بعدما اغتصبها ابن شقيقتها.. العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية أمام المتابعين

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

facebook facebook

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأعمال الشغب التي حدثت، واستنكر الجمهور الأحداث التي وقعت فيه، ليعلق المتابعين بالقول: “حفلة شاكوش، كمال، ووديع الشيخ من تنظيم صولي بفندق كريستال بصور كانت معركة طاحنة ضرب وسكاكين ودم وتكسير الصالة بالكامل (أم المعارك كانت هالسهرة) …. شو خرجكن حفلات، حتى البسط والفرح محرومين منو .حدا بيسمي شاكوش !!!! اقل شي تنتهي بشاكوش وساطور”.

ولم يكن هذا هو الحفل الأول للنجمين حسن شاكوش وكمال في لبنان؛ وسابقا قد قاما حفلا ضخما بمنطقة بيبلوس بالاس. وتمكنا أن يكسرا الشلل التام الذي تعرضت له الساحة الفنية اللبنانية منذ أن انطلقت الثورة في الـ 17 من أكتوبر الماضي، ومن ثمّ تفشي فيروس كورونا. ومن ثم الأزمة الاقتصادية. واخيراً انفجار مرفأ بيروت.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام