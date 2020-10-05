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عاجل: مصير مروع للأمير محمد بن نايف بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجنه .. شاهد

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عاجل: مصير مروع للأمير محمد بن نايف بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجنه .. شاهد
عاجل: مصير مروع للأمير محمد بن نايف بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجنه .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي -   أكد حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر إصابة الأمير محمد بن نايف السابق، بأزمة قلبية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وذلك عقب تداول أنباء متضاربة حول وفاته تسببت بموجة جدل في .

حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 480 ألف شخص على تويتر، كتب في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “تأكد لدي إصابة محمد بن نايف بأزمة قلبية، نتيجة إهمال طبي متعمد، وهو الآن تحت المراقبة الطبية، علماً أن الإصابة نتجت عنها آثار سوف تستمر معه.”

وكشف الحساب الشهير أيضا أن شن حملة اعتقالات لقيادات عسكرية بارزة، بعضهم ممن تمت ترقيته عقب تولي ابن سلمان ولاية العهد، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السعودي غائب عن المشهد.

من جانبه قال حساب الناشط القطري الشهير “بوغانم” إن خبر جلطة الامير محمد بن نايف جاء بعد التدهور الاقتصادي في السعودية.

وأشار إلى أن ولي العهد الأمير ، تعمد الإضرار بصحة ابن عمه خشية أن يعود توهج اسم “ابن نايف” للواجهة مرة أخرى.

وكان الحساب الرسمي للمديرية العامة للسجون السعودية، أعلن أن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، أصيب بنوبة قلبية، داخل سجنه، لكنه نفى في الوقت ذاته أنباء وفاته.

وجاء الإعلان المفاجئ على حساب مديرية السجون، عبر موقع تويتر، وقال في تغريدة: إن “المديرية العامة للسجون تنفي أنباء وفاة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وتعلن تعرضه لنوبة قلبية نقل على إثرها للعناية المركزة”.

وأضاف في التغريدة: “كادر طبي متخصص يشرف على الحالة الصحية للأمير محمد بن نايف، على مدار الساعة”.

لكن التغريدة، لم تستمر على حساب مديرية السجون سوى ساعة، وحذفت على الفور، بعد أن شهدت تفاعلا كبيرا من جانب المغردين.

وبعد ساعات على نشر التغريدة، خرج حساب المديرية العامة للسجون، للحديث عن اختراقه، ونشر عدد من “التغريدات المسيئة”، وأشارت المديرية إلى أنه “ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، والتحقيق واتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته عن الفعل”.

وأثارت التغريدة غير المسبوقة، في ظل التقارير الغربية التي تحدثت عن اعتقال الأمير محمد بن نايف وعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان، منذ نحو شهرين، تساؤلات من مغردين، عن سبب حذف التغريدة، بل إن البعض اعتبرها تمهيدا لخبر كبير يدبر له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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