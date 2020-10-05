نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أغرب قصة تدفع بـ"ياسمين صبري" الى محكمة الخلع المصرية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

أفادت تقارير محلية أن النجمة المصرية ياسمين صبري كانت بطلة أغرب قضية خلع بمصر.

وقالت التقارير، إن سيدة متزوجة حديثا طلبت الخلع من زوجها بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"نسرين طافش" تحسم الجدل بشأن خبر إعتزالها التمثيل

"نادين نجيم" تتحدث عن مواصفات فارس أحلامها

من غرفتها وعلي السرير.. ابنة عمرو دياب تتخطي الخطوط الحمراء (شاهد)

عريس يمزق فستان عروسته ويكشف جسمها في حفل الزفاف والسبب صادم

حفل شاكوش وعمر كمال في لبنان يتحول إلى عراك عنيف بالأيدي والسكاكين (فيديو)

بإطلالة مثيرة.. "وفاء كيلاني" تحطف الأنظار في آخر ظهور لها.. (شاهد)

بعد الشائعات الأخيرة.. ابو هشيمة يفجر مفاجاة عن "ياسمين صبري"

ممثلة شهيرة تصدم جمهورها: أمارس العلاقة الحميمة 10 مرات في اليوم!

"الحصار" يكشف تفاصيل خيانة زوجة ترامب مع حارسه الشخصي في الشاطئ

ياسمين صبري تفجر مفاجأة.. هل تنتظر مولودها الأول من أبو هشيمة؟

الكشف عن سبب إستثناء عادل إمام من دعوة حضور حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

مدينة الملك سعود الطبية تحذر: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة بسبب هذه العادة

بالفيديو.. العنود تخلع ملابسها وتستعرض البكيني

ياسمين صبري تقلد أشهر نجمة إغراء في العالم وتشعل "انستجرام"

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وأشارت إلى ان الزوج دائما ما يطلب من زوجته أن تقلدها في ملابسها وطريقة كلامها وحركاتها وهو ما ينفي شخصيتها.

وقالت الشابة ان زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري.

وأضافت :”قالى أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى”.

وأكمل حديثه : ”عشان نبقى كويسين ياريت تبقى شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص”.

وأضافت إنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض لتطلب منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع

عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما إضافة إلى عدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.

وأشارت في الدعوى أيضا إلى انها عانت نفسيا من مقارنته الدائمة بينها وبين الجميلات وخاصة المصرية ياسمين صبري ولم تجد حلا لإنهاء معاناتها النفسية إلا طلب الطلاق.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام