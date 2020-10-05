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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مركز والتر ريد بولاية ماريلاند، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره وهو يوقع على ورقة بيضاء فارغة، في محاولة لإظهار أنه لا يزال يؤدي مهامه خلال تلقيه علاج فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن البيت الأبيض نشر صورًا مثيرة للجدل لترامب وهو يعمل بجد أثناء تلقي العلاج داخل المستشفى يوم السبت، بعد أن ثبتت إصابته والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا.

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صور ترامب من داخل المستشفى تثير سخرية الملايين .. والسبب مدهش! (شاهد)

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وكانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، قد شاركت إحدى الصور على صفحتها الخاصة على تويتر ، وكتبت: ” لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل مع الشعب الأمريكي”، ولكن الصور أثارت سخرية عدد كبير من المتابعين بعد أن ظهر فيها وهو يوقع على ورقة بيضاء.

يُذكر أن “كونلي” طبيب الرئيس الأمريكي ترامب، أكد أنه في حالة جيدة، وأنه متفائل بحذر بشأن حالته، لكنه لا يستطيع إعطاء جدول زمني لخروجه من المستشفى.