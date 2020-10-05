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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن صاروخين سقطا قرب مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية.

ونقلت وكالة السومرية عن مصدر أمني، أن صاروخين سقطا، مساء الأحد، "ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"

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ليست صنعاء.. قصف صاروخي يهز مطار عاصمة عربية



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ولم يشر المصدر إلى أية تفاصيل أخرى.

بدوره قال موقع "ناس"، إن صاروخ كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية بمحيط المنطقة الخضراء، وسط مدينة بغداد.

ونقلت عن مصادر، أن الصاروخ تسبب بأضرار مادية، ولم يسفر عنه سقوط خسائر بالأرواح.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مقتل سبعة أشخاص جراء قصف صاروخي قرب مطار بغداد، وسقوط صاروخ كاتيوشا على منزل.

وتتصاعد منذ أسابيع وتيرة هجمات، تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، إذ باتت الهجمات شبه دائمة.

ولا تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

المصدر: عربي 21