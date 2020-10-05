نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احترس: علامة في جلدك تحذرك من النوبة القلبية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - غالبًا ما تكون صور هجوم HEART على التلفزيون مخيفة ولكن الحقيقة يمكن أن تكون أكثر دقة. يمكن أن تظهر علامة واحدة تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية على جلدك.

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين. بدون ما يكفي من الدم والأكسجين ، يمكن أن يتضرر قلبك بشدة. عادة ما يكون تراكم اللويحات الدهنية يسمى الكوليسترول مسؤولاً عن الانسداد.

قد يهمك أيضًا:

ليست صنعاء.. قصف صاروخي يهز مطار عاصمة عربية



صور ترامب من داخل المستشفى تثير سخرية الملايين .. والسبب مدهش! (شاهد)

طفل سعودي يتلو القرآن بطريقة رهيبة تجذب الأنظار.. ويكشف ماذا يريد أن يكون في المستقبل؟ (فيديو)



نبتة رخيصة الثمن تقوي المناعة وتخلصك من مشاكل النوم.. وفوائد أخرى لن تستغني عنها في حياتك

قرار مفاجئ يهز مصر بشأن مصير مرتضى منصور رئيس الزمالك

زوجة محمد رمضان تشعل المواقع بوصلة مفاجئة وتفاعل على أنغام أغنيته “أنا جدع” (فيديو)

ظهور هذه العلامة على “جفونك” تحذرك من احتمال الإصابة بمرض “باركنسون“ أو الشلل الارتعاشي

أول تعليق للفنانة “حلا شيحة” بعد طلاقها رسميًا وتنازلها عن كافة حقوقها!

مذيعة الجزيرة تنشر صور وتفاصيل “جريمة اغتصاب” هزت دولة عربية (شاهد)

وداعًا للصلع.. أسرع طريقة منزلية فعّالة لتحفيز نمو الشعر

تخسر فيتامين B12 وتكون عرضة لمرض مميت.. وهذا ما يحدث لجسمك عند التخلي عن تناول اللحم نهائيا!

فنان مصري شهير يدخل في نوبة بكاء شديدة حينما عرف أنه تعافى من مرض السرطان (الاسم + الصورة)

جريمة تهز هذه الدولة العربية.. أم تقتل ابنها المريض نفسيًا بمساعدة شقيقه!!

“واوو .. تجنن”.. السعودية “هند القحطاني” في أحدث ظهور فاخر واستعراض فخم (شاهد)

أفضل طريقة للتخلص من الصداع النصفي خصوصًا في الطقس البارد

نهاية مأساوية لمذيع تلفزيوني شهير أثناء سباق سيارات.. شاهد من يكون؟؟

ليست الإمارات.. أول دولة خليجية تعيد علاقاتها مع بشار الأسد وتعين سفيرًا لها في دمشق منذ اندلاع الثورة

المصنوعة من مادة البوليمر.. تعرف على شكل وموعد طرح العملة السعودية الجديدة فئة الـ “خمسة ريالات”

سي إن إن تكشف ماذا فعل ترامب في اللحظات الأخيرة قبل إعلان إصابتة وزوجته ميلانا بفيروس كورونا

نشاط منزلي بسيط يريحك من مشكلة ارتفاع ضغط الدم تمامًا

آل الشيخ: شرب المصايب مثل شرب الفناجيل!.. وش صار لـ“ابو ناصر”؟؟

خطأ غير مقصود لوكالة الأنباء الكويتية يسبب الإحراج للأمير الجديد نواف الأحمد .. والأولى تسارع للحذف

إصابة رئيس هذه الدولة الجمهورية بجروح بليغة جراء قصف جوي.. ودولة إسلامية تعلن تبنيها للعملية (الاسم)

قريبا زوجتك نفسي.. هاشتاق يثير الجدل بين الفتيات السعوديات بعد تصدره منصة تويتر!.. ما القصة؟؟

مصيبة.. هذه الدولة تعلن تسجيل 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية فقط!!

فتاة سعودية منتقبة تسلم مبلغا ماليا كبيرًا لوافد “باكستاني” داخل سيارة!!.. مالذي حدث؟؟ (شاهد)

فيديو مؤثر من أمام قبر أمير الكويت “صباح الأحمد” بعد دفنه بساعات

مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ تنفجر غضبا في بث مباشر: لما تحكوا عني انتبهوا تنكسر رقبتكم.. لانكم مش من مستواي! (فيديو)

أول قرار مفاجئ للإمارات في عهد الشيخ “نواف الاحمد” بحق الدكتور عبدالله النفيسي .. شاهد

كيفية التخلص من عرق النسا بسرعة



مفاجأة بشأن ماحدث اليوم للمعتقلة بالسجون السعودية لجين الهذلول

مشروب بسيط يمنع تخثر الدم ويحمي عضلات القلب من التلف وضد الجلطات والسكتات الدماغية ويخفف مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

من هي “حسناء البيت الابيض” التي نقلت لدونالد ترامب عدوى فيروس كورونا؟ .. (صور)

أردوغان يهدد بعملية عسكرية كبيرة في هذه الدولة العربية

من الضروري العمل على علامات التحذير من نوبة قلبية بمجرد ظهورها.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، فإن الاستجابة السريعة يمكن أن تقلل من الأضرار التي لحقت عضلة القلب.

لسوء الحظ ، غالبًا ما يؤدي ندرة المعلومات المتعلقة بالأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية إلى تأخيرات خطيرة.

يدرك معظم الناس آلام الصدر التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك ، هناك مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تظهر بشكل مستقل عن ألم الصدر.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن التعرق المفاجئ بجلد بارد ورطب قد يشير إلى إصابتك بنوبة قلبية.

تشمل العلامات الأخرى الأقل شهرة ما يلي:

آلام في المعدة. قد يمتد الألم إلى أسفل إلى منطقة البطن وقد تشعر وكأنه حرقة في المعدة.

ضيق في التنفس. قد تلهث لتتنفس أو تحاول أن تأخذ نفسًا عميقًا. يحدث هذا غالبًا قبل أن تصاب بألم في الصدر ، أو قد لا تشعر بأي ألم في الصدر.

القلق. قد تشعر بإحساس الهلاك أو تشعر كما لو كنت تعاني من نوبة هلع دون سبب واضح.

دوار. بالإضافة إلى الشعور بضغط الصدر ، قد تشعر بالدوار أو تشعر وكأنك قد تفقد الوعي.

استفراغ و غثيان. قد تشعر بالغثيان أو القيء في معدتك.

خفقان القلب. قد تشعر كما لو أن قلبك يتخطى دقاته ، أو قد تكون مدركًا تمامًا أن قلبك ينبض.

على الرغم من أن ألم الصدر من الأعراض المعترف بها على نطاق واسع ، إلا أن الكثير من الناس قد لا يعرفون التفاصيل المعنية.

كما يوضح BHF ، قد تشعر بألم في الصدر مثل الضغط أو الضغط أو الثقل في صدرك.

قد ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو الأيمن أو قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك ، كما يلاحظ الجسم الصحي.

يمكن أن تختلف مستويات الألم أيضًا من شخص لآخر.

يوضح BHF: "بالنسبة لبعض الأشخاص ، يكون الألم أو الضيق في الصدر شديدًا ، بينما يشعر الآخرون بعدم الراحة ، أو بألم مشابه لعسر الهضم".

كيف تجاوب

"إذا كنت تشك في أعراض النوبة القلبية ، فاتصل بالرقم 999 على الفور واطلب سيارة إسعاف ،" تنصح NHS.

لا تقلق إذا كانت لديك شكوك - يفضل المسعفون الاستعانة بهم للعثور على خطأ صادق قد وقع على أن يكون قد فات الأوان لإنقاذ حياة الشخص ، كما تقول الهيئة الصحية.

وتضيف: "إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية ، فمن المهم أن تستريح أثناء انتظار سيارة الإسعاف ، لتجنب الضغط غير الضروري على قلبك".

كيفية منع النوبة القلبية

تعد الوقاية دائمًا أكثر أهمية من رد الفعل ، وإجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية.

النظام الغذائي الصحي هو أحد أفضل الأسلحة التي تمتلكها ضد النوبة القلبية.

يمكن للطعام الذي تتناوله وكميته أن يرفع أو يقلل من خطر الإصابة بأزمة قلبية ، مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم .

نصحت جمعية القلب الأمريكية (AHA) "اختر الأطعمة الغنية بالمغذيات - والتي تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف وعناصر مغذية أخرى ولكنها منخفضة السعرات الحرارية - على الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية".

"اختر نظامًا غذائيًا يركز على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ؛ بما في ذلك منتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية والمكسرات ؛ وقلل من تناول الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الحمراء ،".

المصدر: ديلي اكسبرس