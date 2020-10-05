‘‘فيصل القاسم’’ يشكر مسئول مقرب من رئيس عربي بسبب زلة لسانه: كشفت لنا كل شيء

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عدن - نيرة ابو خليفة - توجه مذيع الجزيرة فيصل القاسم بالشكر إلى رجل الأعمال المقرب من أسرة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال في تغريدة عبر تويتر: صدّق السوريون على مدى عقود أن نظام الأسد يقاوم إسرائيل، فظنوا (وكل الظن إثم في الحالة السورية) أنه بمجرد الخروج إلى الشوارع ضد النظام ستهرع إسرائيل إلى مساعدتهم لإسقاط الأسد،لكنهم اكتشفوا متأخرين أن الأسد لم يسقط بسبب الحماية الإسرائيلية حصرا. جديد أخبار دوت الخليج: وتابع :شكراً رامي مخلوف لأنك كشفت ذلك مبكرا. وكان رامي مخلوف أكد في تصريحات صحفية أن أمن إسرائيل مرتبط ببقاء عائلة الأسد في الحكم.



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