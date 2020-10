نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقتل ممثل شهير في حادث بشع (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

اعلن عن مقتل أحد الممثلين المشهورين في حادث بشع يوم السبت الماضي.

وقالت شرطة أتلانتا الأمريكية، ان الممثل توماس جيفرسون بيرد (70) عامًا، توفي جراء إطلاق النار عليه.

واضافت شرطة مدينة أتلانتا، في بيان تداولته وسائل الإعلام، إنها تلقت مكالمة للإبلاغ عن سقوط شخص مصاب في تمام الساعة 1:45 في عنوان 2259 Belvedere Ave.

واوضح البيان، أن عناصر الشرطة وخدمة الطوارئ الطبية توجهوا على الفور إلى مكان البلاغ، وعثروا على الممثل الأمريكي توماس جيفرسون بيرد والمشهور بأدواره في أفلام المخرج الأمريكي سبايك لي وهو جثة هامدة ومصاب بعدة طلقات نارية في ظهره وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.

وأكدت شرطة أتلانتا أن التحقيقات حول جريمة القتل مازالت مستمرة، وأنهم يعملون على معرفة ظروف وملابسات الحادث الذي أودى بحياة بيرد.

واشارت بأن المعلومات والتحقيقات الأولية من الممكن أن تتغير مع استمرار البحث والتحقيقات وظهور معلومات جديدة.

وشارك المخرج الأمريكي سبايك لي الذي تعاون معه بيرد أكثر من مرة في أفلامه، منشورًا عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" والتي يتابعها أكثر من مليون شخص، أعلن فيه عن وفاة الممثل الأمريكي، وأعرب عن حزنه لقتله بإطلاق النار عليه، وأرسل تعازيه وتضامنه مع عائلة الممثل الراحل.

وظهر بيرد في الكثير من أفلام المخرج الأمريكي سبايك لي مثل Clockers، Get on the Bus، Girl 6 ، Chi-Raq , و Red Hook Summer وBamboozled .

وشارك الممثل في مسلسل She's Gotta Have It على قنوات نتفليكس للمخرج سبايك لي ايضًا، وظهر أيضًا في أفلام أخرى شهيرة مثل Brooklyn’s Finest للمخرج الأمريكي أنطوان فوكوا وفيلم Ray الذي يتناول السيرة الذاتية للمغني الأمريكي راي تشارلز والعديد من الأفلام الأخرى الناجحة.

ولد الممثل الأمريكي توماس جيفرسون بيرد، في الـ 25 من شهر يونيو 1950، وهو حاصل على شهادة في العلوم من جامعة "موريس براون" بأتلانتا وحامل لدرجة الماجستير في مجال الفنون الجميلة والرقص من معهد كاليفورنيا للفنون، وتم ترشيحه لجائزة توني كأفضل أداء عن دوره المسرحي في Ma Rainey's Black Bottom والتي تم عرضها في عام 2003 في برودواي.





