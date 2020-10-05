نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور.. رضوى الشربيني تعلق على إطلالتها الإغرائية: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ويأتي ذلك بعد عدة أسابيع من أزمة تصريحاتها حول "الحجاب"، التي أثارت الرأي العام المصري.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

قمة الإثارة.. نسرين طافش تستعرض جزء حساس من جسدها في الحمام (شاهد)

بعد ظهورها بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تستغني عن حمالة الصدر في أجرأ إطلالة (شاهد)

مقتل ممثل شهير في حادث بشع (شاهد)

بالفيديو.. أول تعليق من ياسمين صبري على قصة السيدة التي تطلقت بسببها

ظهور نادر لنجم "مذكرات عائلة" برفقة إبنته (صورة)

بعد رقصة الحبل.. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بتغيير ملامحها (فيديو)

زوجة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص ساخنة.. شاهد

أغرب قصة تدفع بـ"ياسمين صبري" الى محكمة الخلع المصرية

"نسرين طافش" تحسم الجدل بشأن خبر إعتزالها التمثيل

"نادين نجيم" تتحدث عن مواصفات فارس أحلامها

من غرفتها وعلي السرير.. ابنة عمرو دياب تتخطي الخطوط الحمراء (شاهد)

عريس يمزق فستان عروسته ويكشف جسمها في حفل الزفاف والسبب صادم

حفل شاكوش وعمر كمال في لبنان يتحول إلى عراك عنيف بالأيدي والسكاكين (فيديو)

بإطلالة مثيرة.. "وفاء كيلاني" تحطف الأنظار في آخر ظهور لها.. (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وظهرت "رضوى"، في اطلالتها الإغرائية، مرتدية جامبسوت باللون الموف، أظهر جمالها وأنوثتها وأبرز أردافها، واختارت الماكياج الهادئ الذي تناسب مع الإطلالة.

وأرفقت الإعلامية المصرية تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها جاء فيه: "مش عارفة أنا جايبة الجرأة إني ألبس الألوان دي منين.. بس يا رب يكون عجبكم".

ولقيت الجلسة استحسان المتابعين، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن التعليقات، وكان من أبرزها، "حلو التغيير، ملكة جمال الألوان، الموف يليق بك، أرحمينا أزياء غريبة".

وكانت رضوى الشريبني، قد تعرضت لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، عقب تصريحاتها في برنامج "هي وبس" المعروض عبر فضائية "سي بي سي"، التي أكّدت خلالها تفضيلها للمحجبات على غير المحجبات.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام