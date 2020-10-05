قمة الإثارة.. نسرين طافش تستعرض جزء حساس من جسدها في الحمام (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢١ مساءً (دوت الخليج)

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإطلالة وصفت بالجريئة واثارت بسببها جدلا كبيرا. وشاركت نسرين طافش متابعي حسابها الخاص عبر إنستجرام بصورة لها ظهرت فيها مرتدية ملابس السباحة " المايوه " داخل مسبح. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بالصور.. رضوى الشربيني تعلق على إطلالتها الإغرائية: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين" بعد ظهورها بملابسها الداخلية.. هيا مرعشلي تستغني عن حمالة الصدر في أجرأ إطلالة (شاهد) مقتل ممثل شهير في حادث بشع (شاهد) بالفيديو.. أول تعليق من ياسمين صبري على قصة السيدة التي تطلقت بسببها ظهور نادر لنجم "مذكرات عائلة" برفقة إبنته (صورة) بعد رقصة الحبل.. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بتغيير ملامحها (فيديو) زوجة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص ساخنة.. شاهد أغرب قصة تدفع بـ"ياسمين صبري" الى محكمة الخلع المصرية "نسرين طافش" تحسم الجدل بشأن خبر إعتزالها التمثيل "نادين نجيم" تتحدث عن مواصفات فارس أحلامها من غرفتها وعلي السرير.. ابنة عمرو دياب تتخطي الخطوط الحمراء (شاهد) عريس يمزق فستان عروسته ويكشف جسمها في حفل الزفاف والسبب صادم حفل شاكوش وعمر كمال في لبنان يتحول إلى عراك عنيف بالأيدي والسكاكين (فيديو) بإطلالة مثيرة.. "وفاء كيلاني" تحطف الأنظار في آخر ظهور لها.. (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وتعرّضت نسرين طافش للعديد من الانتقادات من جمهورها الذين وصفوا إطلالتها بالمثيرة والجريئة.

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