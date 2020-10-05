في إطلالة ساخنة.. نسرين طافش تتخلى عن سروالها وتسمح للرياح بكشف المستور (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٢ مساءً (خاص / دوت الخليج )

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعينها على منصة إنستغرم، بمجموعة صور جديدة من أجواء إجازتها الصيفية.

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وظهرت النجمة السورية، في 10 صور مختلفة المشاهد ، فالأولى منها كانت على البحر بفستان قصير وتسريحة شعر منسدلة نحو كتفها، وقدمان عاريان، أما الثانية فأطلت فيها بفستان بلون آخر وهي مستقيمة فوق قارب لا يظهر منه سوى قطعة خشبية ، وتشاركت هذه الإطلالة مع الأولى بظهور الساقين والفخذين والقدمين عارية.

وفي الصورة الثالثة ظهرت بفستان طويل وظهرها الموجه للكاميرا مكشوف وكذلك قدميها، وبدت في الصورة الرابعة على مقربة من مياه البحر والرياح ترفع فستانها إلى الأعلى وتكشف جزئها الأسفل من الامام بالكامل وهي في قمة السعادة وبدون سروال.

بقية الصور تنوعت من حيث الملابس والأماكن وتسريحات الشعر والأجزاء المكشوفة من جسد الفنانة نسرين طافش، وجميعها جريئة .

وعلقت نسرين، على الصور قائلة: العالم كتاب وأولئك الذين لا يسافرون قرأوا صفحة منه فقط.

وكانت صفحات متخصصة بأخبار الفن، واخرى خاصة برواد منصة إنستغرام، قد تداولت مؤخراً مقطع فيديو للفنانة طافش، والفنان خالد تيجان ، وهما يؤديان رقصة السالسا .

وظهرت نسرين، في مقطع الفيديو المتداول، وهي ترتدي بنطلوناً ناعماً وضيقا بلون رصاصي يظهر ما تحته، وفانيلة رقيقة بلون أسود مكشوفة الصدر ، وحذاء رياضي لون أبيض.

وقامت بأداء حركات وصلة الرقص بشكل محترف ، ومنها رفع الرجلين إلى الأعلى وهي على ركبة مصمم الرقصات خالد تيجان،بالإضافة إلى حركات الأنحاء والالتواء بين ذراعي مدربها، مع حركات أخرى استعراضية لأردافها.

وبدا تيجان الذي كان قد شارك متابعيه على، إنستغرام، قبل عدة أيام بالفيديو، عند إنطلاق وصلة الرقص وهو يعلم طافش، الخطوات الأولى لرقصة السالسا.

وعلق مستعيناً بالشهير جلال الدين الرومي بالقول: "ارقص.. وإن لم تزل جراحك مفتوحة ، أرقص.. وإن مزقت ضماداتك.. أرقص .. وانت تخوض القتال ، أرقص.. وانت حر تماما".

أما جمهور منصة إنستغرام، فوضع عند تداوله لمقطع الفيديو، عناوين وتعليقات عديدة ، تركزت على ذكر جراءة الفنانة نسرين طافش، في الظهور بملابس ضيقة جدا تبرز تفاصيلها، وكذا في أستعراضها مفاتنها وخاصة الأرداف.

كما عبر العديد من المتابعين عن انبهارهم بإحتراف النجمة السورية لرقصة السالسا ، وتناسق جسدها مع طولها وانحناءاتها.

وتشارك الفنانة السورية نسرين طافش، حاليا في بطولة مسلسل “الوجه الآخر"، رفقة ماجد المصري، بعد عملها الدرامي الأخير ، مسلسل ختم النمر، الذي شاركها في بطولته، احمد صلاح حسني.



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