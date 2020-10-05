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إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب وماذا حدث له الليلة الماضية

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إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب وماذا حدث له الليلة الماضية
إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب وماذا حدث له الليلة الماضية
إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب وماذا حدث له الليلة الماضية

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