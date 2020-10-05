فلكي شهير: عادل إمام في خطر وهذا ماسيحدث له

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٦ مساءً (دوت الخليج)

أطلق عالم الفلك المصري الشهير محمد فرعون بعض التوقعات لعدد من الفنانين.

وتوقع فرعون طلاق الفنانة أحلام من زوجها مبارك، مرجعاً السبب إلى عيون الناس والحسد.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتوقع وفاة فنان شاب رفض الافصاح عن إسمه، ونصح المطرب محمد حماقي بالحفاظ على صحته كونه يتوقع مروره بأزمة صحية، كما حذر أيضاً الفنان عادل إمام من صحته.

وتوقع فرعون أن تتزوج الممثلة منه شلبي هذا العام وتعيد نيللي كريم تجربة الزواج بعد انفصالها مؤخراً عن زوجها خبير التغذية هاني أبو النجا.





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