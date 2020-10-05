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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يؤثر مرض السكري من النوع 2 على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. من خلال معرفة العلامات التحذيرية للجسم والتي قد تشير إلى مرض السكري من النوع 2 ، يمكن للمرء إجراء التغييرات اللازمة اللازمة لإدارة الحالة. رؤية أظافرك تتغير لونًا معينًا يمكن أن تشير إلى مرض السكري من النوع 2 المبكر.

مرض السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤثر على مستويات السكر في الدم لدى الشخص. غالبًا ما يكون سكر الدم مكونًا صحيًا لا يتم التقليل من شأنه. عندما يخرج عن السيطرة على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يتطور إلى مرض السكري. يؤثر مرض السكري على قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام الأنسولين ، وهو هرمون يسمح للجسم بتحويل الجلوكوز (السكر) إلى طاقة. عندما يحدث هذا ، قد تتغير أظافر الشخص ، مما يشير إلى أنه قد يكون في خطر.

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إذا ظهرت هذه العلامة على أظافرك تشير إلى مرض السكري من النوع 2 المبكر

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تتناول الدكتورة إليزابيث سالادا أهمية توخي اليقظة تجاه أظافر المرء كمؤشر على أي مشاكل صحية كامنة.

يحذر الدكتور سالادا من أن أظافر الشخص يمكن أن تحمل أدلة وعلامات لمرض السكري من النوع 2 المبكر.

قال الدكتور سالادا: "يمكن أن تظهر الكثير من الأمراض الشائعة من خلال مظهر أظافرك".

وتابعت: "إن الظفر الطبيعي الصحي النموذجي وردي تمامًا ومسطح وحتى في اللون.

"تريد دائمًا أن تكون على دراية بأي تغييرات في الشكل في الظفر ، وسمكه ، وتناسقه بالنظر إلى السطح ولون الظفر ، وما إذا كان الظفر مفصولًا عن فراش الظفر.

"إذا رأيت حفر أظافر يمكن أن تشير إلى أن المريض يعاني من الصدفية - أحد الاضطرابات الجلدية.

"احمرار خفيف في أسفل الظفر هو أحيانًا أحد أعراض مرض السكري."

قال موقع Diabetes.co.uk إن الأظافر هي علامة منبهة تعكس مجموعة من المشاكل الصحية

وأضاف الموقع الصحي: "إنها حافز لتشخيص الأمراض الجلدية وصولاً إلى الأمراض المزمنة.

"يقولون العيون هي نافذة روحك.

"حسنًا ، يجب أن تكون أظافر المرء نافذة لصحة المرء."

مرض السكري وأظافر القدم

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تسمى فطار الأظافر.

عادة ما تصيب هذه العدوى أظافر القدم.

سوف تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

إذا أصيب شخص بجرح في قدمه ، فإن تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري قد يجعل من الصعب عليك الشعور بالإصابة.

يمكن للبكتيريا أن تجد طريقها إلى القرحة المفتوحة ، مسببة العدوى ، وإذا لم يشعر الشخص بالجرح ولا يعالج العدوى ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف القدم لدرجة أنه قد يحتاج إلى بترها.

يمكن أن تكشف الأظافر الكثير عن الصحة العامة للشخص.

يمكن اكتشاف العديد من الأمراض والحالات الخطيرة عن طريق التغيرات في الأظافر.

يحذر خبراء الصحة من أن وجود أظافر بيضاء يمكن أن يشير إلى أمراض الكبد ، والأظافر ذات اللون الوردي النصفى والنصف الأبيض يمكن أن تشير إلى أمراض الكلى ، ويمكن أن يحذر فراش الظفر الأحمر من أمراض القلب ، وقد يشير اصفرار الأظافر وسماكةها إلى أمراض الرئة.

المصدر: ديلي اكسبرس