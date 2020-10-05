الكشف عن مصير أحلام الإماراتية بعد خضوعها لتجربة لقاح كورونا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن حالتها الصحية عقب حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وأكدت أحلام أن صحتها جيدة وأنها بعد مرور 3 أيام تشعر بالراحة بعد تجربتها للقاح.

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وكتبت: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته لكوفيد 19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جداً وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائماً اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعاً".

وكانت أحلام نشرت مقطع فيديو وهي تحصل على اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".

وأشارت إلى أن الجرعة التي تلقتها هي الأولى لها، وستتلقى الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور شهر، لتحدد الموعد بدقة، أنه سيكون بعد مرور 21 يومًا.