نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أرادف إيفانكا وصدرها تثيران جنون ترامب.. شاهد ردة فعله الفاضحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٤ مساءً (دوت الخليج)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور جريئة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ابنته إيفانكا.

ويظهر ترامب من خلال الصورة مع ابنته إيفانكا في وضعيات فاضحة لا يمكن توقعها وهو مداعباً لها.

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فيما وجه بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهام للرئيس ترامب بأقامة علاقة مشبوهة مع ابنته إيفانكا الامر الذي اثار موجة جدل واسعة.

وظهر الرئيس ترامب في احدى الصور وهو يقوم باحتضان ابنته الجميلة إيفانكا من الخلف، بينما ظهر في صورة اخرى ظهر وهو يضع يديه على اردافها، بينما ظهرت إيفانكا خلال الصورة سعيدة جداً بتلك الاوضاع.

وكانت تقارير اعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن وجود علاقة مشبوهة بين الرئيس الامريكي ترامب وبين ابنته إيفانكا مستنبطة تلك العلاقة من خلال صورة جمعتهما مع بعضهما البعض، بالاضافة الى بعض التصريحات المضحكة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ابنته إيفانكا.





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