"هذا كلب وعنده سعار جنسي".. شمس الكويتية تستعد للمواجهة في "قعدة رجالة" (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٣ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

يستعد برنامج " قعدة رجالة " لعرض حلقته الجديدة، في موسمه الثالث يوم السبت المقبل، بعد كشف برومو الحلقة من قبل الشركة المنتجة للبرنامج الذي يقدمه الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، والفنان المصري خالد سليم، والفنان اللبناني نيقولا معوض.

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وبحسب الفيديو الترويجي للحلقة القادمة من البرنامج قعدة رجالة، الذي يعرض على شبكة "أو أس أن – OSN" ، فإن ضيفة الحلقة، ستكون الفنانة شمس الكويتية، التي تعرف بالجراءة والوضوح في ظهورها، عبر أي منصة سواء أكانت إعلامية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا بإثارة الجدل، غالبا.

وقالت الشركة في تعليقها على الفيديو الدعائي للحلقة، والذي عرضته على المنصات الرقمية التابعة لها وكذلك التابعة للشبكة ، "شمس معروفة بصراحتها الزايدة، تفتكر هيكون حوارها إزاي مع الرجالة، ويا ترى هتتحمل كلامهم انتظروا الحلقة من قعدة رجالة (3)، السبت 10 اكتوبر".

جمهور الفنانة البالغة من العمر (40) عاما، أظهر أنه ينتظر الحلقة بشغف، حيث سارع لغزو الفيديو بتعليقات "منتظرينها على احر من الجمر"، "منتظرينها على نار الحب شموسه"، "ما شفت الحلقات بس بشوف حلقة شمس للأمانة لانها تهمني"، "كلنا مستنيين حلقتها أكيد هتكون رائعة".

وينتمي برنامج "قعدة رجال" لنوعية البرامج الحوارية القائمة على المناقشات الجادة والحادة بين المذيع والضيف.

وتضمن الفيديو شتائم على لسان الضيفة، مثل "هذا كلب، ومعفن، قرد، يخرب بيتك، عندك سعار جنسي إذا التيشيرت يستفزك"، فيما يظهر الفنان خالد سليم في المقطع وهو يصف شمس بقوله، "لا يوجد عندها حدود، وصريحة جدا"، ومن جهته قال الفنان قيس الشيخ نجيب "إنها تحلل فقط ولا تقدم العلاج".

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مقدمي البرنامج الثلاثة في كل حلقة، واحدة من نجمات العالم العربي، وذلك لمناقشة وجهة النظر الذكورية في قضايا مختلفة بأسلوب درامي، للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة من النجمات.

وكانت الفنانة المصرية، نيللي كريم، ضيفة الحلقة السابقة للبرنامج، وهاجمت خلالها الرجل الذي يفرض نفوذه ويجبر زوجته على المكوث في المنزل كي لا يصبح لها كيان مستقل، ولا تتمكن من الاستقرار في المستقبل، وتظل دائما في حاجة إليه، كما وجهت إهانات عديدة للرجل واطلقت عليه أوصاف سيئة .



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