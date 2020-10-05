كشفت نصفها الأسفل مع صدرها.. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بملابس مكشوفة وحركات مثيرة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٦ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة هيا مرعشلي، وهي تستعرض جمالها ومفاتنها بجرأة خاطفة للأنظار .

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وتضمن مقطع الفيديو مشاهد من عدة جلسات تصوير للفنانة السورية، منها وهي ترتدي بكيني قصير وضيق، وفستاناً قصيراً مكشوف الصدر ونصفها الأسفل ، وكذا ملابس داخلية خفيفة.

وظهرت هيا مرعشلي من خلال مقطع الفيديو وهي تقوم بحركات إغراء جريئة متعددة، كالأمساك بخصرها والانحناء لاظهار اجزاء من نهديها وغيرها.

ولقيت إطلالة النجمة السورية، تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها في حساب أحد معجبيها بموقع إنستغرام، مصحوبة بأغنية غزلية.

وعلق المتابع قائلاً : "اشتهي أن اتحدثك واخبرك بأني أموت شوقا إليك ولكني اصمت خوفا من أن ازعجك .. صح انت مو جنبي بس انت عافيتي وحياتي ودنيتي كلها.. هيا بحبك موت" واضاف للتعليق رموز قلوب وبكاء.

وكانت الفنانة هيا مرعشلي، قد نشرت اليوم صور ومقاطع فيديو لها على خاصية الاستوري في حسابها بتطبيق انستغرام.

وظهرت هيا، في مقطع الفيديو والصور الحديثة وهي بفستان اسود مكشوف الصدر وبلا حمالة صدر، وقامت بإغلاق التعليق عليها.

كما ظهرت وهي تقوم بحركات إغراء جريئة تبرز مفاتنها وانوثتها بشكل مثير للعيان، منها رفع يديها وكشف إبطيها واجزاء من نهديها البارزين.

وأمس تفاجئ جمهور منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بتداول صفحات فنية ، صورة للفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، وهي تمارس تمارين رياضية بملابس داخلية مع نظارة شمسية . وفقا لتعليقات البعض.

واثارت صورة مرعشلي، موجة جدل واسعة بين الجمهور، فمنهم من قال إن السروال والقميص الذي ترتديهما، هما ملابس داخلية ، ومنهم من قال انهما ملابس رياضية، وأكد طرف آخر من الجمهور أن رقة ولمعان وضيق الملابس التي ظهرت بها الفنانة ، لا يمكن أن تلبس إلا داخل المنزل فقط، مشيرين إلى ان فتحة الصدر والإبط في تلك الملابس وكذا شافيتها من جهة الصدر لا تسمح للمرء بالخروج بها من المنزل لممارسة الرياضة.

كما ركز متابعون على ظهور إبطي وذراعي وصدر النجمة السورية، وبروز مفاتنها ، وعبروا عن إنبهارهم بها إلى جانب إنبهارهم واعحابهم بجمال وأنوثة هيا مرعشلي.

وحازت الصورة على مشاركات واعجابات وتعليقات كثيرة ، وتنوعت التعليقات بين الإشادة والإطراء والاندهاش والنقد المنطقي والنقد الجارح والمتطرف..

يذكر أنه ورغم الغياب المتكرر للفنانة هيا مرعشلي، عن منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن رواد التواصل ، وصفحات متخصصة بأخبار المشاهير والفنانين، يتداولون صورا قديمة لها يومياً، وكانت آخرها الصورة أعلاه التي ظهرت فيها وهي تمارس تمارين رياضية.

وهيا مرعشلي، هي ابنة الفنانين طارق مرعشلي والراحلة رندا مرعشلي، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الاعمال الناجحة أهمها مسلسل طوق البنات وتعتبر من النجمات الصاعدات الآتي يحظين بجماهيرية واسعة في سوريا وعلى مستوى الوطن العربي.



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