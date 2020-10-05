فنانة تركية تفجر فضيحة جنسية بوجه بطل مسلسل وادي الذئاب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١١ مساءً (دوت الخليج)

بعد الشهرة الواسعة التي حصدها الممثل التركي نجاتي شاشماز، بطل مسلسل "وادي الذئاب" يواجه النجم التركي اتهامات من زوجته السابقة الفنانة التركية نجاهان كشيكجي، بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي عليها وتهديدها أكثر من مرة.

واتهمت زوجة مراد علمدار في دعوى طلاق زوجها بممارسة بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها.

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وجاءت عريضة الطلاق كالقنبلة المدوية إعلاميًّا لفضحها زوجها نجاتي شاشماز، متهمة إياه بممارسة أسوأ أنواع العنف الأسري النفسي والجسدي عليها.

وقالت فيها: “زواجي من نجاتي شاشماز كان كابوسًا. فهو متقلب المزاج”، ومارس عليها كافة أشكال العنف الجسدي والنفسي والعاطفي. واكتشفت خيانته لها بعد إنجابهما طفلهما الثاني.

وهدّدها في إحدى المرات بأنه سيعاملها بطريقة بولات /مراد/ علم دار (أي تعامل مراد علم دار مع أعدائه).

وبعد سماع المحكمة لأقوالها قرّرت أن تحذف فورًا اسمه من مكان وجود الزوج وإقصائه لمدة 6 أشهر، عبر إبعاده عنها والتعهد بعدم الاعتداء أو اتخاذ سلوكيات مشينة بحقها.

وكان نجم مسلسل وادي الذئاب طالب زوجته بدفع بحوالي 10 ملايين ليرة تركية، في حالة الطلاق، كتعويضات في القضية المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

وجاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته نجاهان "هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح" من دون كشف مزيد من التفاصيل.

وكان علمدار تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب ورق منها بولدين هما "علي نادر" و "يوسف أمير"

جدير بالذكر أن نجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب" الذي يعد من أبرز وأشهر المسلسلات التركية وأحد المشرفين على إنتاجه.



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