نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد "خيانة عهد".. جومانا مراد تضع توأم في امريكا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٧ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد للمرة الأولى لجمهورها عبر السوشال ميديا، عن ولادتها طفلين توأم هما "علي وديانا"، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من تصوير مسلسلها "خيانة عهد" وهو ما أثار دهشة وحيرة جمهورها خاصة أنه لم يلاحظ أي مؤشرات تدل على حملها خلال حلقات المسلسل الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

على طريقة جورجينا.. ابنة فنان مصري شهير تستعرض منحنيات جسدها (شاهد)

فنانة تركية تفجر فضيحة جنسية بوجه بطل مسلسل وادي الذئاب

بصورة ساخنة.. دانا جبر تعود إلى الواجهة مجدداً وتثير موجة جدل

كشفت نصفها الأسفل مع صدرها.. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بملابس مكشوفة وحركات مثيرة (فيديو)

"هذا كلب وعنده سعار جنسي".. شمس الكويتية تستعد للمواجهة في "قعدة رجالة" (شاهد)

أرادف إيفانكا وصدرها تثيران جنون ترامب.. شاهد ردة فعله الفاضحة

بعد ضجة الفيديو الإباحي.. شيماء الحاج تشعل "إنستغرام" بحركات إغراء جريئة (شاهد)

فلكي شهير: عادل إمام في خطر وهذا ماسيحدث له

بعد خلعها المايوه.. نجمة "حب أعمى" تعود لحبيبها جولير (صور)

ياسمين صبري تنزع ثوب الخجل بصورة فاضحة كشفت منطقة حساسة.. شاهد

في إطلالة ساخنة.. نسرين طافش تتخلى عن سروالها وتسمح للرياح بكشف المستور (صور)

إغراء ساخن.. بطلة "باب الحارة" تبدل حمالة صدرها في بث مباشر.. شاهد

بحمالة صدر.. مذيعة "الغد" تستعرض تفاصيلها كاملة في أحدث إطلالة إغراء (صور)

قمة الإثارة.. نسرين طافش تستعرض جزء حساس من جسدها في الحمام (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وقالت جومانة في تصريحات تلفزيونية، إنها شعرت بإعياء شديد بعد الانتهاء من التصوير، خاصة أنها كانت في بداية حملها مع أولى حلقات المسلسل وبعد الانتهاء من التصوير بأسبوعين تعرضت لطلق مبكر، قبل الوصول للشهر السابع بيومين وهو ما اضطر زوجها للسفر بها خارج البلاد لإنقاذها هي والتوأم.

وأضافت أنها وضعت في أمريكا التي قصدوها للعلاج، بنتا وولدا (علي وديانا)، مشيرة إلى أن توأمها كان في حالة صحية سيئة عند ولادتهما ولكن مع الرعاية أصبحا بصحة جيدة. مبدية سعادتها لأنه اصبح لديها ثلاثة أبناء وهم "محمد وعلي وديانا"، متمنية أن تستطيع إسعادهم.

وأشارت مراد إلى أنها تعيش أفضل شعور في الدنيا وهو الأمومة، مؤكدة أنه أفضل شيء له قيمة في حياتها ولايمكن أن يوصف، داعية الله أن يحمي أطفالها وجميع الأطفال وأن يمنّ على كل الراغبين بحمل هذا الشعور به وأن يرزقهم ذرية تسعدهم.

وذكرت الفنانة السورية، أنها أنهت تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي "يوم 13" تأليف وإخراج وائل عبد الله قبل أن تبدأ بتصوير "خيانة عهد"، لكنه وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تم تأخير عرضه منوهة بأنه أول فيلم 3d في الوطن العربي، وشخصيتها به جديدة ومختلفة خاصة وأنه فيلم تشويق ورعب.

وكان مسلسل "خيانة عهد" قد حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

وهو من بطولة الفنانون، يسرا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وغيرهم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام