على طريقة جورجينا.. ابنة فنان مصري شهير تستعرض منحنيات جسدها (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٣ مساءً (دوت الخليج - خاص)

تداول رواد مواقع التواصل أجرأ صور لابنة الفنان عمرو دياب الصغرى جانا ظهرت فيها بملابس فاضحة. وارتدت جانا في الصور في بعض الصور شورت قصير وأخرى ارتدت فيها بلوز على شكل حمالة صدر فيما ارتدت في صور أخرى فستانا يكشف صدرها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بعد "خيانة عهد".. جومانا مراد تضع توأم في امريكا فنانة تركية تفجر فضيحة جنسية بوجه بطل مسلسل وادي الذئاب بصورة ساخنة.. دانا جبر تعود إلى الواجهة مجدداً وتثير موجة جدل كشفت نصفها الأسفل مع صدرها.. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بملابس مكشوفة وحركات مثيرة (فيديو) "هذا كلب وعنده سعار جنسي".. شمس الكويتية تستعد للمواجهة في "قعدة رجالة" (شاهد) أرادف إيفانكا وصدرها تثيران جنون ترامب.. شاهد ردة فعله الفاضحة بعد ضجة الفيديو الإباحي.. شيماء الحاج تشعل "إنستغرام" بحركات إغراء جريئة (شاهد) فلكي شهير: عادل إمام في خطر وهذا ماسيحدث له بعد خلعها المايوه.. نجمة "حب أعمى" تعود لحبيبها جولير (صور) ياسمين صبري تنزع ثوب الخجل بصورة فاضحة كشفت منطقة حساسة.. شاهد في إطلالة ساخنة.. نسرين طافش تتخلى عن سروالها وتسمح للرياح بكشف المستور (صور) إغراء ساخن.. بطلة "باب الحارة" تبدل حمالة صدرها في بث مباشر.. شاهد بحمالة صدر.. مذيعة "الغد" تستعرض تفاصيلها كاملة في أحدث إطلالة إغراء (صور) قمة الإثارة.. نسرين طافش تستعرض جزء حساس من جسدها في الحمام (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وظهرت في صورة أخرى بمايوه مثير على شاطئ البحر من قطعة واحدة كشف مفاتنها. وكانت جانا تعرضت مؤخرا لانتقادات من قبل المتابعين بعد ظهورها في صور جريئة مع شقيقتها كنزي وصفها فيها أحد المتابعين بخليفة جورجينا.

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