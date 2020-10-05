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شاهد لحظة سقوط صواريخ أذربيجان على العاصمة الأرمينية

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شاهد لحظة سقوط صواريخ أذربيجان على العاصمة الأرمينية
شاهد لحظة سقوط صواريخ أذربيجان على العاصمة الأرمينية
شاهد لحظة سقوط صواريخ أذربيجان على العاصمة الأرمينية

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