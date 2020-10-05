بالبكيني.. عبير صبري تبرز مناطق حساسة من جسدها وتثير الجدل (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٤ مساءً (دوت الخليج - خاص)

شاركت الفنانة المصرية عبير صبري متابعيها صوراً مثيرة برفقة زوجها أيمن البياع من داخل حمام سباحة بالساحل الشمالي. ونشرت صبري مجموعة من الصور على "انستقرام" ظهرت فيها بمايوه مثير من داخل حمام السباحة وكتبت معلقة عليها: "آخر أيام الصيفية". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أطعمة من مطبخك لها مفعول السحر في زيادة الرغبة الجنسية بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف سراً عن سمير غانم فنانة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا بمواقعتها جنسيًا (شاهد) ليلى اسكندر تتسبب بموقف محرج لزوجها السعودي.. فهل انفصلا مجدداً ؟ على طريقة جورجينا.. ابنة فنان مصري شهير تثير الغضب بصور فاضحة (شاهد) بعد "خيانة عهد".. جومانا مراد تضع توأم في امريكا فنانة تركية تفجر فضيحة جنسية بوجه بطل مسلسل وادي الذئاب بصورة ساخنة.. دانا جبر تعود إلى الواجهة مجدداً وتثير موجة جدل كشفت نصفها الأسفل مع صدرها.. هيا مرعشلي تشعل مواقع التواصل بملابس مكشوفة وحركات مثيرة (فيديو) "هذا كلب وعنده سعار جنسي".. شمس الكويتية تستعد للمواجهة في "قعدة رجالة" (شاهد) أرادف إيفانكا وصدرها تثيران جنون ترامب.. شاهد ردة فعله الفاضحة بعد ضجة الفيديو الإباحي.. شيماء الحاج تشعل "إنستغرام" بحركات إغراء جريئة (شاهد) فلكي شهير: عادل إمام في خطر وهذا ماسيحدث له بعد خلعها المايوه.. نجمة "حب أعمى" تعود لحبيبها جولير (صور) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة ومؤخرا أثارت الفنانة عبير صبري الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في عيد ميلاد زوجها بهوت شورت مثير.

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