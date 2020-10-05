تسريب 3 صور نادرة لـ"ياسمين صبري" يغضب "أبو هشيمة" ويحول مواقع التواصل إلى نار ملتهبة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٨ مساءً (خاص / دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة في مجال الفن، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة للفنانة ياسمين صبري، ظهرت فيها بصدر عار وبارز وهي ترتدي فستان زفاف.

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واوضح متداولو الصور النادرة ، إنها تعود إلى اليوم الذي أقيم فيه حفل الزفاف الأول للفنانة المصرية ، قبل بداية مسيرتها الفنية عام 2014.

وتوقع مغردون أن يتسبب نشر الصور بغضب زوجها الحالي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ويعيد الخلافات بينهما مجدداً بعد أن تصالحا قبل عدة أيام. بحسب قولهم.

وطالبوا بحذفها وعدم تداولها ، احتراماً لخصوصيات الزوجين صبري وأبو هشيمة.

View this post on Instagram شفتوني وانا عروسة???????? .. ندي نصر اشطر فاشون بلوجر ف مصر تابعوها???????????? @nadanasrbeauty @nadanasrbeauty @nadanasrbeauty @nadanasrbeauty اللي هيتابعها ويقول تم هعمله شير ???????????? A post shared by yasmine sabri || ياسمين صبرى ✪ (@yasmiine.sabrii) on Oct 5, 2020 at 11:00am PDT

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، كشفت في مقابلة تلفزيونية سابقة أن اسم زوجها الأول "محمد"، وأنه يعمل في مجال الطب ويهوى ممارسة الرياضة، مضيفة بأنها تعرفت عليه اثناء عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها الذي كان يعمل فيه ذلك الطبيب .

وقالت إنها بعد وقت قصير من تعرفها عليه ، تزوجا . لافتة إلى أنه كان متزوجاً في الوقت ذاته ولديه أولاد، وأنه يكبرها بعدة سنوات.

كما كشفت أنها تزوجت به قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

وصرحت الفنانة ياسمين صبري حينها أنها وافقت على الارتباط بالطبيب محمد سراً، وسافرت بعد ذلك إلى أمريكا، حيث تعيش والدتها، ثم عادت إلى مصر وحدثت خلافات مع زوجها، وانفصلت عنه، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح.

واكدت ياسمين انه ورغم سعادتها مع زوجها الأول ، إلا أنها حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً احتراماً لزوجته الأولى وتجنبا لوقوع مشاكل أسرية ، فوقع الطلاق.

ويأتي تداول هذه الصور ، بعد موجة جدل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حول علاقة الفنانة صبري بزوجها الحالي أحمد أبو هشيمة، حيث تحدث ناشطون عن نشوب خلافات بينهما أدت إلى انفصالهما وعودة أبو هشيمة لطرق باب طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي نفس الوقت تداول ناشطون آخرون صور عديدة للزوجين معظمها قديمة ، ليؤكدوا من خلالها وخلال التعليقات عليها أنه لا يوجد أي خلاف بينهما.

يذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عقدا قرانهما في حفل محدود منتصف أبريل الماضي، بمنزل الأسرة وحضور العائلتين، دون أي مدعوين من وسطي الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة، وذلك بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتسبب حينها غياب والد ياسمين صبري، عن الحفل بأزمة كبيرة وجدل واسع ، حيث تكهن البعض برفضه زواج ابنته بأبو هشيمة، وتبين لاحقا أنه في العزل الصحي بسبب مشاركته في علاج حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال العرساون فى بيان بعد عقد قرانهما "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

الجدير بالذكر أن ياسمين صبرى كانت ترتب لإقامة حفل بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التى فرضها فيروس كورونا المستجد، والتدابير الاحترازية المعمول بها فى المنشآت السياحية، اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلى بسيط.





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