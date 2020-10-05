بالصورة.. فنان كويتي شهير "يستعير بنطلون زوجته" ويتجول به في الشارع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

أثار الفنان الكويتي ذو الأصول الإيرانية عبدالله بوشهري، جدلاً واسعاً بين رواد بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسه الغريبة التي ظهر بها في أحدث إطلالاته، والتي قال البعض إنها لزوجته.

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وارتدى بوشهري بنطلونا "مزركشا" بعدة ألوان، يشبه ما ترتديه النساء، نسقه مع تيشيرت أسود اللون، ونظارة شمسية، وحذاء من اللون البني، وظهر وهو يسير في الشارع، معلقًا: "‏لا تظلم أحداً ، حتى لا يؤلمك دعاؤه".

لكن هذه الإطلالة لم تمر مرور الكرام على المتابعين، فمنهم من أبدى استغرابه، وآخرون وصفوا بنطاله بـ"البيجامة"، كما قال البعض إنه استعاره من زوجته، وحظي الفنان أيضًا بإشادة من معلقين آخرين.

ومضت تعليقات المتابعين في هذا الإطار وسط سخرية من بنطلونه، فيما سأله بعض المعلقين إن كان يمشي في شوارع بلد عربي أم في الصين.

يذكر أن عبدالله بوشهري بدأ حياته الفنية في عام 2004 حيث شارك في دور صغير بمسلسل دنيا القوي، وبعدها شارك بمسرحية للأطفال حملت اسم الأكاديمية، كما شارك في "فيديو كليب" مع الفنان جاسم النبهان. بينما كانت بدايته الفعلية في عام 2005 بمسلسل اللقيطة.

وفي عام 2011 خاض تجربة تقديم البرانامج، حيث قدم برنامجا حمل اسم "فورزا" عرض على قناتي العدالة والوطنية، وشاركه بتقديمه شقيقه محمود بوشهري وهيا عبد السلام.

ومؤخرا شغل بوشهري الوسط الفني حينما تم احتجازه عقب عودته من إيران، بعد إصابته بفيروس كورونا ما اضطره لدخول حجر صحي في دولة الكويت والذي تقيمه لمواطنيها العائدون من بلاد تعاني من انتشار كورونا كإجراء احترازي لكشف المصابين بالفيروس.

وبعد خروجه كتب عبر حسابه بـ "تويتر": الحمد لله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرا وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سأل عني".





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