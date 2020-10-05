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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، ومستشارته بثينة شعبان، هجوما عنيفا على السعودية، خلال أقل من 24 ساعة.

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بشار الأسد يهاجم السعودية بشدة ويعترف: هي من جلبت الروس إلى سوريا!



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وفي لقائه مع قناة "زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قال الأسد إن خسارة نظامه لمناطق واسعة في العام 2014 كان سببها الدعم السعودي الذي قُدم للمعارضة.

وقال الأسد إن الدعم الذي قدمته السعودية لـ"الإرهابيين" شاركتهم به قطر، والولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا.

وزعم الأسد أن دعم السعودية والدول التي ذكرها للمعارضة، كان السبب المباشر لاستدعاء الروس لإسناد قواته حينها.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في تصريحات سابقة إن لها الفضل في قلب الكفة لصالح نظام الأسد، مشيرة إلى أنه حين تدخلها في العام 2015 كانت نحو 70 بالمئة من مساحة سوريا تحت سيطرة المعارضة، إلا أن النظام يسيطر اليوم على 88 بالمئة من أراضي البلاد.

وتجاهل الأسد القصف الجوي العنيف الذي قامت به روسيا على الشمال السوري، متسببا بمقتل نحو 4 آلاف مدني بحسب تقرير صادر عن الدفاع المدني في الشمال "الخوذ البيضاء".

بثينة شعبان

بالتزامن مع تصريحات الأسد، نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، مقالا لمستشارة الأسد السياسية والإعلامية بثينة شعبان، هاجمت فيه الرباض بشدة.

وقالت شعبان إن الحرب التي شنتها السعودية في اليمن قبل أكثر من 5 سنوات، كان الهدف منها "بيع الأسلحة الإسرائيلية وتحقيق أرباح هائلة لشركات الأسلحة".

وبحسب شعبان، فإن "استقدام تركيا للمرتزقة والإرهابيين وإدخالهم إلى سوريا تم بتمويل سعودي وخليجي سخي".

كما خصصت شعبان جزءا من مقالها للهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بالتسبب في إدخال آلاف المقاتلين الأجانب إلى سوريا.

وقالت شعبان إن أردوغان يقوم حاليا بذات الدور في قره باغ، باصطفافه إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا.