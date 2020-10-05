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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاختيارات الخاطئة للنظام الغذائي أو العادات مثل التدخين أو السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى وذلك بحسب الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الكلى، وبعكس التاريخ العائلي لأمراض الكلى والذي لا يستطيع الفرد التحكم به، فإنه من الممكن التحكم بالعديد من العوامل التي تشكل نمط الحياة مثل النظام الغذائي أو التدخين أو السمنة، وبالتالي من الممكن حماية الكلى ومنع حدوث أي تلف فيها بالمستقبل.

ويعاني الكثير من الأشخاص من أمراض الكلى المزمنة، ولذلك وبدلًا من التركيز على إدارة هذه الأمراض، يجب بالمقام الأول التركيز على منع حدوثها، وسيتناول هذا المقال الحديث عن أسوأ أنواع الأطعمة للكلى.

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أسوأ أنواع الأطعمة التي تدمر الكلى.. اكتشفها

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أسوأ أنواع الأطعمة للكلى

للمحافظة على صحة الكلى يتوجب إجراء العديد من التغييرات في نمط الحياة، ,من المهم تجنب استهلاك كمية كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على البروتين أو الأطعمة التي تعد غير صحية بشكل عام، كما يجب ممارسة رياضة المشي أو الركض للمحافظة على عمل الجسم بشكل صحيح، ومن المهم أيضًا إبقاء الطبيب على إطلاع حول العادات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

ومن الأطعمة التي يجب تجنبها للمحافظة على صحة الكلى الأطعمة المعدلة وراثيًا والكافيين والدجاج مع الجلد، بالإضافة إلى الشاي المثلج، والآتي سنتحدث عن أسوأ أنواع الأطعمة للكلى:

االلحوم الحمراء

إن النظام الغذائي الغني بالبروتين وخصوصًا البروتين الحيواني من الممكن أن يضر الكلى، وبالإضافة للبروتين فإن اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة.

وبالرغم من أن البروتين ضروري جدًا من أجل نظام غذائي صحي؛ إلا أنه قد يسبب تناول الكثير من البروتين إرهاق للكلى؛ في حال وجود مشاكل فيها وعدم عملها بشكل صحيح، ويجب مراجعة الطبيب في هذه الحالة، حيث من الممكن أن يكون من الأفضل تناول نسبة قليلة من البروتين من مصادر مختلفة مثل البيض والسمك والفاصوليا والمكسرات؛ حيث تعد هذه الأغذية مصادر جيدة للبروتين.

الأطعمة المصنعة

تعد الأطعمة المصنعة مثل شبس رقائق البطاطا والبسكويت المملح والجبن واللحوم الباردة من أسوأ أنواع الأطعمة للكلى وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الفسفور المضاف والصوديوم واللذان بدورهما قد يسببان تأثيرات ضارة على الكلى، ولدى بعض الأشخاص فإن تناول الكثير من الملح قد يرفع ضغط الدم، مما يعمل على التسبب بتسريع تلف الكلى، وكما من الممكن أن يسبب الملح تشكل حصى الكلى، والتي قد تؤدي للأعراض الآتية:الغثيان. ألم حاد. مشاكل في التبول.

السكر

إن استهلاك الكثير من السكر يؤدي للإصابة بمرض السكري والسمنة واللذان بدورهما مرتبطان بأمراض الكلى، وكذلك الأمر للمشروبات المحلاة مثل الصودا حيث تعد غنية بالسعرات الحرارية وبدون إضافة أي قيمة غذائية للجسم، وتحتوي الكولا أيضًا على الفسفور المضاف بالإضافة للسكر والذي بدوره يسبب ضرر.

وتعد صودا الحمية من أسوأ أنواع الأطعمة للكلى أيضًا، حيث إنها تسبب ضرر أكثر من أي نوع أخر من المشروبات المحلاة، حيث بينت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يشربن صودا الحمية معرضات للحصول على كلى تعمل بما نسبته 30% أقل مقارنة بالنساء الأخريات بعد عشرين سنة.

المصدر: ويب طب + طبيبي + وكالات