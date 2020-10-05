نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صور حميمية مسربة لدينا الشربيني مع كريم عبد العزيز تصدم عمرو دياب.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من جلسة تصوير رومانسية لكريم عبد العزيز ودينا الشربيني من كواليس فيلمها الجديد والتي أثارت تفاعل الجمهور.

وتساءل البعض عن موقف الفنان عمرو دياب من تلك الصور الرومانسية، خاصة أنه يغار على دينا بشكل كبير، هذا بجانب أن الصور التي جمعت بين كريم ودينا كانت حميمية لدرجة كبيرة .

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‎"‎البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف.





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