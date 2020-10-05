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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الكركم من التوابل الشعبية المصنوعة من الجذمور أو جذور نبات الكركم لونغا، وموطنه الأصلي جنوب شرق آسيا وهو عضو في عائلة الزنغبيل، واستُخدم كعلاج عشبي لآلاف السنين في الهند والصين.

تنتج الهند 78 في المائة من المعروض العالمي من الكركم، وتتوافر مجموعة كبيرة من شاي الكركم للشراء في المتاجر الصحية أو عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع "ميديكال نيوز توداي".

العنصر النشط في الكركم هو الكركمين، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، لكنه صعب الامتصاص في الأجسام، ولذلك تحظى مكملات الكركم بشعبية كبيرة لاحتوائها تركيزات عالية مضمونة من الكركمين.

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مشروب طبيعي يساعد في الوقاية من السرطان والقولون العصبي وتلف الكبد وحصى المرارة وأمراض الرئة

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تحدد معظم الأبحاث التي أجريت على البالغين الاستخدام الآمن عند، 400 إلى 600 ملليجرام من مسحوق الكركم النقي ثلاث مرات يوميا، أو 1 إلى 3 جرام يوميا من جذر الكركم المبشورة أو المجففة.

وفيما يلي أهم فوائد الكركم للصحة:

1- يقلل من أعراض التهاب المفاصل

2- يعزز الوظائف المناعية للجسم

3- يساعد في تقليل المضاعفات القلبية

4- يساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه

5- يساعد في السيطرة على متلازمة القولون العصبي

6- يمنع ويعالج مرض الزهايمر

7- يحمي من تلف الكبد، وحصى المرارة

8- يساعد في منع والسيطرة على مرض السكري

9- يساعد في السيطرة على أمراض الرئة

المصدر: سبوتنيك