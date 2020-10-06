شاهد كيف تغيرت ملامح المذيعة بسمة وهبة بعد إصابتها بمرض نادر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها وهي في أحد الأماكن العامة بالعاصمة البريطانية لندن.

وأثارت صورة بسمة قلق كبيرعبر السوشيال ميديا بسبب ظهورها نحيفة بشكل ملحوظ للغاية، وتسأل الكثيرون من محبيها ومتابعيها عن سبب نحافتها.

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وتقضي الإعلامية بسمة وهبة فترة علاجية هناك بعد أن تأكدت إنها مصابة بمرض نادر وقامت بإجراء عملية جراحية خلال الفترة الماضية .

وقد تحدث خلال الفترة الماضية مجموعة من متابعيها عن أبنائها وشاركت جمهورها بمقطع مصور وقالت من خلاله " اولادي خط احمر ... حقلب وحقل ادبي..واطمنوا عليا انشالله حتعدي ونفرح مع بعض وكل شيء مكتوب اكيد ده الخير لينا شكرا يا حبيبي يا الله"، وقد وجهت رسالة لنجلها وقالت " وحشت قلبي يا قلبي عمري اذا بيكمل فحيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري".

وخرجت بسمة وهبة خلال الفترة الماضية وقالت "التفاؤل ..الأمل..الحب..اثناء الانتظار هو اجمل شيء وانتوا اجمل شيء ف حياتي يا اجمل القلوب الله لا يحرمني منكم ".

وقدمت بسمة الشكر لاحدى كتاب المقالات التي دعمتها خلال الفترة الماضية وعلقت قائلة "انا مش حقولك غير حاجه واحده يا استاذه ماجده انا النهارده كنت بدعي ربي كتيير وبعد ما طبقت سجاده الصلاه واسدال الصلاه مسكت التليفون قلت اكلم الوالد والوالده اول حاجه آخد رضاهم ودعاؤهم ثم أجد مقالتك التي يعجز لساني عن وصف حالي وشعوري واحساسي لكلامك الذي شعرت أنه رساله من ربي يرسلها لي عن طريقك أنا مهما وصفت لك احساسي مش حقدر أعبرلك عن هذه المقاله الشافيه".





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