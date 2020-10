وهي قابضة على خصرها.. أسماء شريف تستعرض جسمها وتعلق :"عندكم حق تقولولي إنت حامل"

View this post on Instagram

‎الصورة اللي علي اليمين اتصورتها امبارح يوم ٢. اكتوبر ٢٠٢٠ و مفيهاش Edit لجسمي خااااااالص ظبط بس الوان الصوره عشان تبان اما الصورة التانية اللي علي الشمال دي صورة واحده تعبانه، كسلانة و معندهاش إرادة و حركتها تقيله (كان عندكم حق تقولولي انتي حامل؟) و دي كانت من ٣ شهور بس تخيلوا. ‎ وقفت وقفة مع نفسي و قلت لأ مش هينفع الحياة دي خالص و المرة دي لازم تكون مختلفة، قررت اني مفيش حاجة اسمها دايت اصلاً و لا هينفع اتخن كده تاني... ‎دايت ده كلام فارغ هو اسلوب حياه و نظام.. هو مش أكل معين هو إني أكل و انا جعانه، بس بقي هاكل ايه؟ و قد إيه؟ و امتي؟ و أنام ازاي؟ و اتغلب علي الضغط النفسي ازاي؟! ‎ايه التحاليل اللي أعملها؟ و ايه العناصر اللي لازم أكلها؟ و ايه مصادرها؟ و اطبخها ازاي؟ و تطلع حلوة مش مسلوق و اكل مستشفيات، ‎المرة دي روحت ل دكتور شيري نبيل لاني بجد بعشقها و بثق فيها و احلي حاجه فيها صبرها عليا و متابعتها و دعمها ليا المستمر و قلتلها المرة دي بجد مع اني بقول كده كل مرة بس هي المرة دي فعلاً صدقت اني بتكلم بجد و فعلاً عملت البرنامج مع بلوم، مش بس اتفصل عليا ، لأ ده غيرلي عاداتي و إختياراتي و نظرتي و تعاملي مع الStress اللي في حياتي و بجد المرة دي هكمل ان شاء الله و مش هرجع تاني أبداً و عشان كدة أنا مكمله في التحدي و قلت اني لازم اساعد كل ست حست احساسي ده و اشجعكم و اكمل رحلتي معاكم هنقلكوا كل تفصيلة و كل تغير بعمله مش بس في الخسسان حتي شعري و بشرتي و كل روتيني من علي ال Youtube Channel ‎دكتور شيري بتموت في اللعب و لذيذه و واحده مننا كده و خدومة بشكل رهيب و لما شافت الڤيديو قالتلي تعاليلي المكتب قلت اكيد هتسخن معايا اصل انا عارفها ، و راحت قايلالي انا كمان هدلع كل الشطار معاكي و راحت عملالي عرض سخي جداً و مكنتش هعرف اعملوا لوحدي بما ان البرنامج ده لازم يبقي متفصل عشان يجيب نتيجه حلوه و تحسوا فعلاً بالفرق و يكون في دعم ليكم بشكل فردي فا هايعملوا نفس اللي عملوه معايا بالظبط معاكم انتوا عن طريق ‎‏???? @bloom_diet كل تفاصيل المسابقة في الستوري و هسبها في الهاي لايت عشان ترجعوا ليها في اي وقت. بحبكم جداً مش قادرة استني يوم ١٥. علي فكرة ده لسه اول الدلع لسه بقي هديه اللي هيكسب ده غير الحاجات التانيه اللي تخص الشعر و البشره بس واحده واحده عشان متهوش من يلا اعملوا تاج لأصحابكم و شجعوا بعض و يلا بقي بجد نغير حياتنا في ٣٠ يوم بس

