زوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" تعرّيه من ثيابه وتقوم بأمر صادم (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت النجمة التركية فهرية أفجان متابعيها بصورة فاضحة لها مع زوجها بطل مسلسل قيامة عثمان النجم التركي بوراك أوزجيفيت، أرفقتها بتعليق يحمل ايحاءات جنسية. ونشرت النجمة التركية صورة فاضحة لها مع زوجها على الشاطئ علقت عليها بالقول: “أين نجد الآن كنزة بوراك؟ عريته منها الصيف الماضي ورميتها في البحر ولم نعثر عليها بعد.. ألا يبدو أجمل هكذا؟”. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ياسمين صبري تضع حداً لشائعات انفصالها بصورة حميمية مع أبو هشيمة.. شاهد ظاهرة غريبة في سماء السعودية والفلكي المسند يكشف علاقتها بالجن.. فيديو بعد فضيحة "روب الحمام".. ريم الصانع تنهار على الهواء مباشرة: "قلبي يعورني" (فيديو) نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال.. (فيديو) أسعد خبر تزفه الخطوط السعودية قبل قليل لعملاءها في كل مكان وهي قابضة على خصرها.. أسماء شريف تستعرض جسمها وتعلق :"عندكم حق تقولولي إنت حامل" شاهد كيف تغيرت ملامح المذيعة بسمة وهبة بعد إصابتها بمرض نادر فتاة مراهقة أٌعجب بها ترمب من أول نظره تقف وراء إصابته.. كيف حدث ذلك؟ منة شلبي تحسم الجدل حول "ملكة الإغراء" صور حميمية مسربة لدينا الشربيني مع كريم عبد العزيز تصدم عمرو دياب.. شاهد من داخل البحر.. جيسي عبدو ترفع ملابسها إلى الأعلى وتعلق: "عاجبني جنوني" (صور) بالصورة.. فنان كويتي شهير "يستعير بنطلون زوجته" ويتجول به في الشارع بالأسماء.. اتجاه لخصخصة 5 قطاعات سعودية جديدة خلال 2021 مذيعة mbc السابقة تقضي حاجتها في ملابسها وتتعرض لموقف محرج (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وتعرضت النجمة التركية عقب نشرها الصورة لهجوم من متابعيها الذين اعتبروا أن تعليقها يحمل ايحاءات جنسية. واشتهر بوراك وزوجته فهرية في الوطن العربي بـ“كامل و فريدة” أو كاران و فريدة من مسلسلهم الشهير “طائر النمنمة”، أو كما يُطلق عليه في الوطن العربي “طائر الحب”.

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