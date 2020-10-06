هذا ما فعله بطل مسسل وادي الذئاب بعد أن عرف أن زوجته تخونه مع عشيقها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

لاتزال قضية طلاق النجم التركي الشهير نجاتي شاشماز بطل مسلسل "وداي الذئاب" من زوجته الفنانة التركية نجاهان كشيكجي، تشغل الملايين من معجبيه في الوقت الذي تدور فيه أحاديث عن تعرضه للخيانة منها.

وكان نجم مسلسل وادي الذئاب طالب زوجته بدفع بحوالي 10 ملايين ليرة تركية، في حالة الطلاق، كتعويضات في القضية المرفوعة أمام محكمة الأسرة في إسطنبول.

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وجاء في القضية أن الطلاق يعود إلى أن زوجته نجاهان "هزت مؤسسة الزوجية بخطئها الفادح" من دون كشف مزيد من التفاصيل.

أمّا بخصوص "الملايين العشرة" التي طلبها "شاشماز" مِن زوجته فهي عبارة عن "5 ملايين ليرة تركية" كـ تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمؤسسة الزواج، وخمسة أخرى كـ تعويض عن أضرار غير زوجية، لم تُعرف طبيعتها.

وكان شاشماز ونجاهان، التي تحمل الجنسية الألمانية أيضا، تزوجا قبل 7 سنوات، ولديهما طفلان هما "علي و يوسف".

جدير بالذكر أن نجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب" الذي يعد من أبرز وأشهر المسلسلات التركية وأحد المشرفين على إنتاجه.



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