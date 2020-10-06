نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لأول مرة.. اعترافات صادمة للزعيم "عادل إمام" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

إسترجع محبو الممثل عادل إمام تصريحات صادمة له أدلى بها قبل أكثر من 20 عاماً، حين قال إنه عاش أياماً سوداء للغاية في عام 1967 : "عِشت أوقاتًا سوداء بمعنى الكلمة عام 67، الفن يتأثر بالوضع السياسي لا شك في ذلك، قيام حرب معناه أن المسرح والسينما مفيش، بأيامها لقيت نفسي بالشارع ومسؤول عن أسرة."

وتابع: "كنا نروح عند سمير خفاجي نِستلف فلوس، ونَحط همّنا على هم بعض، عبقرية الشعب المصري بقى في الظروف دي أنه كان من همه يسخر من نفسه، أما فاكر عبدالناصر وقتها قال: "بلاش كده، وبعدها جات 1973 والمسرح ازدهر، والحال مشي والحمد لله""

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

"رهف القنون" توضح حقيقة انفصالها عن حبيبها

هذا ما فعله بطل مسسل وادي الذئاب بعد أن عرف أن زوجته تخونه مع عشيقها

نجل "أرطغرل" يكتب آخر فصول شهرة ونجومية والده ويضعه في مأزق مع عشاقه

أسعد خبر تزفه الخطوط السعودية قبل قليل لعملاءها في كل مكان

ظاهرة غريبة في سماء السعودية والفلكي المسند يكشف علاقتها بالجن.. فيديو

زوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" تعرّيه من ثيابه وتقوم بأمر صادم (شاهد)

ياسمين صبري تضع حداً لشائعات انفصالها بصورة حميمية مع أبو هشيمة.. شاهد

بعد فضيحة "روب الحمام".. ريم الصانع تنهار على الهواء مباشرة: "قلبي يعورني" (فيديو)

نيللي كريم تصدم متابعيها بحديثها عن الحيوانات المنوية للرجال.. (فيديو)

وهي قابضة على خصرها.. أسماء شريف تستعرض جسمها وتعلق :"عندكم حق تقولولي إنت حامل"

شاهد كيف تغيرت ملامح المذيعة بسمة وهبة بعد إصابتها بمرض نادر

فتاة مراهقة أٌعجب بها ترمب من أول نظره تقف وراء إصابته.. كيف حدث ذلك؟

منة شلبي تحسم الجدل حول "ملكة الإغراء"

صور حميمية مسربة لدينا الشربيني مع كريم عبد العزيز تصدم عمرو دياب.. شاهد

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وأشار عادل إمام في هذا الحوار الذي أجراه مع "الأهرام العربي" عام 1998 انه يعتبر نفسه "زعيم الغلابة" ومصري ويحب بلده وشديد الانتماء لأهله وناسه وعروبته.

وتابع معترفاً بأنه يكره الكاذبين، والعشوائية في التفكير والتصرف أما عن يومياته فكشف كيف يقضي نهاره : "ابدأ اليوم بقراءة الجرائد المصرية كلها وأنا فخور بالصحف المصرية حتى لو شتموني، وأبحث في هذه الجرائد عن أحوال البلد، والأخبار الخارجية، وبعض المقالات العامة، ثم أبحث عن قراءة الأخبار التي تتعلق بي"

وعن حياته الخاصة، قال إن زواجه وفر له الاستقرار النفسي والحياة الأسرية التي أرادها، خصوصاً أنه لا يحب الوحدة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام