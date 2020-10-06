نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شبه عارية.. تسريب صورة مثيرة للسلطانة حليمة بطلة مسلسل "أرطغرل" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تلقى عشاق المسلسل التركي الشهير "أرطغرل" صدمة كبيرة بعد ظهور بطلة المسلسل إسراء بيلجيك التي مثلت دور السلطانة حليمة في صورة فاضحة بالبكيني.

وظهرت الممثلة التركية الشابة في الصورة التي نشرتها على حسابها في موقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام" ببكيني أسود من قطعتين ماعرضها لانتقادات كبيرة.

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وكانت النجم التركية إسراء بيلجيك قد حصدت شهرة واسعة في الوطن العربي بسبب تألقها في أداء شخصية "السلطانة حليمة" في المسلسل التركي الشهير "أرطغرل".





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