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مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)

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مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)
مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)
مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)

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