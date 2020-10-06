نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شبهتها بـ"نسرين طافش".. ميرنا شلفون تدخل في سجال حاد مع متابعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (متابعات/خاصة )

بعد إطلالة الفنانة السورية “ميرنا شلفون” الأخيرة قامت إحدى متابعاتها بتشبييها بالفنانة “نسرين طافش”، الأمر الذي زعجها وجعلها ترد بقوة.

وفي التفاصيل وفق تم رصده كتبت إحدى المتابعات “ميلاد فنان بس مو مكياجك مسويلك مكياج نسرين طافش وتصوير جميل بس حلو”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بعد استدراجها لمنزله.. ممثلة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باغتصابها

"شيماء الحاج" تتجاوز كل الخطوط الحمراء بصورة جرئية فجرت جدلا واسعا

مجددَّا.. حرب الفضائح الجنسية بين "ابو هشيمة" و"هيفاء وهبي"

شبه عارية.. تسريب صورة مثيرة للسلطانة حليمة بطلة مسلسل "أرطغرل"

عروس تكشف خيانة زوجها "ليلة الدخلة" فكان هذا مصيرها

لأول مرة.. اعترافات صادمة للزعيم "عادل إمام"

"رهف القنون" توضح حقيقة انفصالها عن حبيبها

هذا ما فعله بطل مسسل وادي الذئاب بعد أن عرف أن زوجته تخونه مع عشيقها

نجل "أرطغرل" يكتب آخر فصول شهرة ونجومية والده ويضعه في مأزق مع عشاقه

أسعد خبر تزفه الخطوط السعودية قبل قليل لعملاءها في كل مكان

ظاهرة غريبة في سماء السعودية والفلكي المسند يكشف علاقتها بالجن.. فيديو

زوجة بطل مسلسل "قيامة عثمان" تعرّيه من ثيابه وتقوم بأمر صادم (شاهد)

ياسمين صبري تضع حداً لشائعات انفصالها بصورة حميمية مع أبو هشيمة.. شاهد

بعد فضيحة "روب الحمام".. ريم الصانع تنهار على الهواء مباشرة: "قلبي يعورني" (فيديو)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وهذا الكلام الذي ردت عليه “ميرنا شلفون” رافضة ان يكون هناك مكياج خاص بالفنانة “نسرين طافش” أو الفنانة السورية “جيني إسبر”.

فردت عليها بسخرية “ليش حبيبتي في مكياج إسمو مكياج نسرين طافش”.

وتابعت مشيدة بعمل ميلاد قائلة “ميلاد فنان وملك بمهنتو مو بعازة يقتبس من حدا وبالعموم نسرين وانا وكل الممثلات بيعملو كل مرة شي”.

مؤكدة أنه لا يوجد هناك مكياج خاص بطافش “مافي مكياج اسمو هاد لنسرين وهاد لميرنا وهاد لجيني”.

ميرنا شلفون لم تكتفي بردها على متابعتها حتى تسخر منها قائلة “مع كامل محبتي لحضرتك وفستاني متل مين ياروحي”.

الجدير بالذكر أن شلفون تلقت إنتقـ.ادات كبيرة من بعض المتابعين بسبب إطلالتها الجـ.ريئة وتعمدها الإغـ.راء.

خاصة وأنها أعلنت عن أكثر الأدوار الاقرب إليها هو دور التي تريد تأديته بالواقع مع العديد من الأشخاص بشخصيتها سعاد في مسلسل “سكر وسط”.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام