شاهد جمال زوجة نجم "مسرح مصر" الخارق وكيف رد على المتنمرين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٨ مساءً (دوت الخليج)

حالة من الغضب سيطرت على الفنان المصري أوس أوس بعد هجوم البعض عليه وعلى زوجته، إثر مشاركتهما في حفل زفاف شقيقة زميله الفنان مصطفى خاطر.

البعض تنمر على الثنائي بعد حضورهما حفل الزفاف في الظهور الأول عقب وفاة طفلهما، وتحدثوا عن قدرة المال على تغيير الأوضاع الخاصة بأي إنسان قائلين "الفلوس بتعمل أكتر من كده".

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ذلك الأمر الذي أغضب نجم "مسرح مصر" وقرر الرد غاضبا من خلال حسابه الرسمي على "إنستغرام" في رسالة مطولة، تحدث فيها عن لقائه الأول بزوجته، ووجه اعتذارا لها في النهاية.

وأكد أوس أوس أنه التقى بزوجته بعد نهاية الموسم الأول من عروض "تياترو مصر" ووقتها كان يتقاضى مرتبا لا يمكنه من الإنفاق على المنزل.

وفي بداية حياته الزوجية كان يقيم في منزل بالإيجار، مكتفيا بهذين الأمرين للرد على أصحاب النفوس المريضة، كي يتوقفوا عن النغمة الخاصة بـ "الفلوس بتعمل أكتر من كده".

وعلق قائلا "الفلوس ممكن تشتري سرير بس متشتريش النوم"، معتبرا أن هذا الأمر لا يتعلق به وحده، وإنما بمعظم المشاهير الذين يتعرضون للحسد على حياتهم بشكل يومي، على الرغم من أن الجميع لا يعلمون الظروف التي مروا بها والمصاعب التي واجهوها.

وأوضح أن خروجه وعمله ولقاءه الجمهور والتصوير معه لا يعني أنه يشعر بالسعادة، وإنما هذا هو واجبه ولابد له من القيام به كي يخرج الجمهور من أي حزن يمر به، حتى وإن كان هذا الأمر على حساب أوجاعه.

إلا أنه فوجئ في النهاية بتعرضه للسب أيضا، لذلك لن يسمح لأحد مطلقا التدخل في حياته الشخصية بالخير أو الشر أو الزج باسم زوجته في أي أمر.

وتحدث أوس أوس عن زوجته قائلا "مراتي اللي أخوها متوفي وابنها متوفي.. وما صدقت أول مرة أخرجها ونروح مناسبة.. دمرتوها نفسيا تاني بكلامكم المريض".

ووجه اعتذاره إلى زوجته قائلا "حقك عليا يا ست الكل.. سكت كتير وكنت بعدي لكن مفيش فايدة"، مطالبا كل فرد بالتركيز في حياته دون التدخل في حياة الآخرين.





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