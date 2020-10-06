نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٩ مساءً (دوت الخليج )

تفاجأ الفنان السوري تيم حسن بسؤال غير متوقع من إحدى متابعاته يخص زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني وأبنائه.

وقالت المتابعة لتيم الحسن: "ليش ما تنزل صور إلك ويا عيلتك كتير .. أولادك .. مرتك .. أكو سبب معين ؟ .. الله يوفقك رد .. والله تعبت.. والله أنا فاتحة التويتر كله علمودك".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد جمال زوجة نجم "مسرح مصر" الخارق وكيف رد على المتنمرين

تنشر لأول مرة.. صورة مسربة لياسمين صبري مع زوجها الأول.. شاهد فرحتها الطاغية

شبهتها بـ"نسرين طافش".. ميرنا شلفون تدخل في سجال حاد مع متابعة

بعد استدراجها لمنزله.. ممثلة شابة تتهم مخرجًا شهيرًا باغتصابها

"شيماء الحاج" تتجاوز كل الخطوط الحمراء بصورة جرئية فجرت جدلا واسعا

مجددَّا.. حرب الفضائح الجنسية بين "ابو هشيمة" و"هيفاء وهبي"

شبه عارية.. تسريب صورة مثيرة للسلطانة حليمة بطلة مسلسل "أرطغرل"

عروس تكشف خيانة زوجها "ليلة الدخلة" فكان هذا مصيرها

لأول مرة.. اعترافات صادمة للزعيم "عادل إمام"

"رهف القنون" توضح حقيقة انفصالها عن حبيبها

هذا ما فعله بطل مسسل وادي الذئاب بعد أن عرف أن زوجته تخونه مع عشيقها

نجل "أرطغرل" يكتب آخر فصول شهرة ونجومية والده ويضعه في مأزق مع عشاقه

أسعد خبر تزفه الخطوط السعودية قبل قليل لعملاءها في كل مكان

ظاهرة غريبة في سماء السعودية والفلكي المسند يكشف علاقتها بالجن.. فيديو

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

لكن رد تيم الحسن جاء صادما ومقتضبا .. حيث قال لها: أنا حر ولا لا؟

وقبل ايام، نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية.

وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

وأقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة.

وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر و عمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع".

كما وجه تيم تحية إلى الشعب التونسي حيث نشر صورة لكاسة شاي علق عليها: "تحية خاصة للتوانسة الحبايب هي كاسة شاي من تونس اثناء تصوير نص يوم تصويري".

كما تلقى تيم عددا من الفيديوهات المضحكة والفكاهية قام بارسالها جمهوره له كي يردّ عليهم، فما كان من تيم إلا أن استجاب لأكبر عدد ممكن من محبيه. وختم تيم الدردشة مع محبيه، قائلا: "الى اللقاء اتشرفت بالجميع شكرا على كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق تحياتي للجميع".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام