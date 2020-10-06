جمال الزوجة الحقيقية لعقيد باب الحارة أبو شهاب يفوق الخيال.. شاهد صورتها المسربة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٨ مساءً (دوت الخليج)

سحرت زوجة الممثل السوري سامر المصري الأنظار بعد انتشار صورة جمعتها بزوجها في احدى الدول الأوروبية وظهرت باطلالة فاتنة وجمال غير مسبوق

وكانت زوجة عقيد باب الحارة ابو شهاب الفنانة المعتزلة نيفين هزام قد تزوجت من سامر المصري منذ عام 1996، وأثنى الفنان سامر المصري في جميع لقائاته الصحفية على صبر زوجته وتحمله لظروف عمله واسهامها الكبير في تربية أبنائهما عمر وورد وياسمين.

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يذكر ان آخر ظهور للفنان سامر المصري كان في برنامج "وطن مع الأعياد" في عيد الأضحى الأسبق وكشف في مقابلته عن قرب شخصية أبو جانتي بشكل كبير من الكاريزما الخاصة فيه بشكل أقرب من العقيد أبو شهاب في باب الحارة الخاص بالمخرج بسام الملا.

والجدير بالذكر ان سامر المصري غاب عن الأجزاء الأخيرة من مسلسل باب الحارة بسبب تغييب قسري لدور العقيد أبو شهاب من قبل بسام الملا تحدثت عنه زميلته صباح الجزائري خلال لقائها هشام حداد في برنامج راحت علينا وظهر المصري في موسم رمضان 2020 في بطولة مسلسل حرملك 2 رفقة باسم ياخور وهبة نور وجمال سليمان وفادي صبيح وغيرهم.





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