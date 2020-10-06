نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع.. تفاصيل مثيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

تداولت محكمة الأسرة في مصر، أغرب دعوى خلع بطلتها النجمة المصرية ياسمين صبري، حيث تقدمت سيدة حديثة الزواج بطلب الطلاق خلعا من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة "ياسمين"، وطلبه الدائم من زوجته أن تقلدها في ملابسها وطريقة كلامها وحركاتها وهو ما ينفي شخصيتها بحسب عريضة الدعوى.

الزوجة الشابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري، وأضافت: قالى أنا هديكى فلوس وتروحى لدكتور التجميل، تعملى عملية عشان أعرف أعيش معاكى ونبقى كويسين، وياريت تبقى شبه ياسمين صبري، وأنا أوعدك إنى مش هبعد عنك خالص.

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وأضافت إنها طلبت منه أن يتزوج من سيدة أخرى تقبل بهذا العرض، وطلبت منه الطلاق بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما وعدم رغبته في إثارة أزمة داخل العائلة.

وأشارت في الدعوى إلى انها عانت نفسيا من مقارنته الدائمة بينها وبين الجميلات من المشاهير وبخاصة ياسمين صبري، ولم تجد حلا لإنهاء معاناتها النفسية إلا طلب الطلاق.

في سياق متصل علقت الفنانة ياسمين صبري، على الواقعة قائلة: أنا بحب الستات جداً وبنحاز ليهم ودايماً بيزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية.

وتابعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلة: عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جداً وإن الست دي قوية جداً لانها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق وعندما رفض أقدمت على طلب الخلع وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه "ENOUGH IS ENOUGH.

وأشارت إلى أن كثير من الفتيات في العشرينيات من أعمارهن ولازالت الحياة طويلة أمامهن قد تتعرض لتجريح من شرائح كثيرة من الرجال حتى من ذويهم ويعتبرن ذلك من بواعث القوة عبر "الصمت" وهذا خطأ واضح وكبير.

ودعت جميع السيدات أن يتبعن مسيرة السيدة صاحبة الواقعة التي تدرك قيمتها جيداً، ووصفتها بالقوية وليست الضحية كما يظن البعض، مؤكدة أن مفهوم الجمال نسبي جدا ويختلف في كل زمان ومكان، وكل ست لها بصمة ومشددة على أن المرأة تستحق كل الحب والإحترام والدعم.



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