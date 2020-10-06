نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نجمة شهيرة تغري الناخبين بصور عارية لكل شخص قام بالتصويت ضد "ترامب".. (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٥ مساءً (متابعات/خاصة )

أخبرت إحدى نجمات موقع “يوتيوب” متابعيها بأنها ستتعرى تمامًا إذا تمكنوا من إثبات أنهم صوتوا للمرشح الديمقراطي، جو بايدن،إطار حملة لهزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.

وقالت تانا مونجو، مدونة الفيديو المولودة في لاس فيجاس، والتي “تزوجت” العام الماضي من جيك بول في حفل كشف أنه ليس ملزمًا قانونًا، إنها تلقت أكثر من 10 آلاف رسالة من الناخبين تثبت أنهم صوتوا للمرشح الديمقراطي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

وفاة عروسين في ليلة الدخلة بمصر والسبب صادم.. شاهد

فرحة عارمة في السعودية بعد صدور هذا الأمر الملكي من الملك سلمان

زاوج "هيون الغماس" يثير موجة جدل كبيرة بين منتقد ومبارك لها.. (فيديو)

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

في خطوة مفاجئة.. فنانة سعودية تحذف كل صورها وتعتزل بضغوط من أهلها

رهف القنون تظهر شبه عارية بفيديو جديد أثار ضجة واسعة.. شاهد

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع.. تفاصيل مثيرة

رهف القنون تصدم متابعيها وتكشف عن ميولها الجنسي.. (شاهد)

هل يتم صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج في السعودية؟.. «التقاعد» توضح

رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني.. شاهد

جمال الزوجة الحقيقية لعقيد باب الحارة أبو شهاب يفوق الخيال.. شاهد صورتها المسربة

شاهد جمال زوجة نجم "مسرح مصر" الخارق وكيف رد على المتنمرين

تنشر لأول مرة.. صورة مسربة لياسمين صبري مع زوجها الأول.. شاهد فرحتها الطاغية

شبهتها بـ"نسرين طافش".. ميرنا شلفون تدخل في سجال حاد مع متابعة

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

لكن حملتها المسماة “غنيمة بايدن” ربما تكون قد انتهكت قانون الانتخابات الأمريكي.

وفي تغريدة تم حذفها لاحقًا، وجهت تانا متابعيها إلى حساب (OnlyFans) الخاص بها مع التسمية التوضيحية: “إذا أرسلت لي دليلًا على تصويتك لصالح بايدن، فسأرسل لك صورة عارية مجانًا”.

ونشرت أيضًا على “إنستجرام” في 1 أكتوبر، حيث شاركت صورة لنفسها شبه عارية مع وجه بايدن.

وعلقت تانا على اللقطة الغريبة: “أحب أن أرى الكثير من الأشخاص الذين يريدون التغيير بشكل سيء مثلي. لست بحاجة إلى مؤخرتي لمعرفة ما هو مناسب لأمريكا، لذا اذهب للتصويت!”.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على تطبيق “تيك توك”، زعمت اليوتيوب الشقراء أنها تلقت أكثر من 10 آلاف رسالة من أشخاص يثبتون أنهم يصوتون لصالح بايدن.

وشاركت مقطعًا لقصتها على “إنستجرام”، والتي أعيد نشرها لاحقًا على موقع “تويتر”، وقالت إن رد الفعل على حملتها كان “أفضل شيء على الإطلاق”.

وأضافت: “لست بحاجة إلى مؤخرتي لتجعلك تذهب للتصويت. لذا اذهب للتصويت لأنه تريد أن ترى تغييرًا في هذا البلد مثلي تمامًا، وشكرًا لكل من انضم إلي اليوم”.

لكن تانا ربما تكون قد ارتكبت جريمة انتخابية من خلال عرض صور عارية مقابل التصويت، وهو ما يمكن اعتباره شراء أصوات كما أنه لا يُسمح بمطالبة الأشخاص بإرسال إثبات لمن صوتوا.

وفقًا لجامعة كورنيل في الولايات المتحدة: “كل من يصنع أو يعرض إنفاق أي شخص ، إما للتصويت أو حجب صوته أو التصويت لصالح أو ضد أي مرشح” ، يمكن تغريمه ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

والناخبون الذين يرسلون دليلًا على تصويتهم قد يواجهون عقوبة السجن اعتمادًا على الدولة التي يعيشون فيها.

على الرغم من أنه من القانوني التقاط صورة مع بطاقة اقتراع في 21 ولاية، إلا أن ذلك مخالف للقانون في 16 ولاية أخرى على الأقل وقد يؤدي إلى دفع غرامة أو حتى السجن، وفقًا لشبكة “فوكس”.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام