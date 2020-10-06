زاوج "هيون الغماس" يثير موجة جدل كبيرة بين منتقد ومبارك لها.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٥ مساءً (متابعات/خاصة )

احتفلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية ​هيا الغماس​ المعروفة بـ"​سوالف هيون​" بزواجها يوم أمس الاثنين من رجل أعمال سعودي يدعى عبدالعزيز البجادي صاحب سلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية. زواجها هذا أثار الجدل فبعض متابعيها باركوا لها ولزوجها فيما انتفدها آخرون لأن عريسها رجل متزوج ولديه زوجة أولى وأطفال ووصفها البعض بـ "خطافة الرجال". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: وفاة عروسين في ليلة الدخلة بمصر والسبب صادم.. شاهد فرحة عارمة في السعودية بعد صدور هذا الأمر الملكي من الملك سلمان هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة نجمة شهيرة تغري الناخبين بصور عارية لكل شخص قام بالتصويت ضد "ترامب".. (شاهد) في خطوة مفاجئة.. فنانة سعودية تحذف كل صورها وتعتزل بضغوط من أهلها رهف القنون تظهر شبه عارية بفيديو جديد أثار ضجة واسعة.. شاهد ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع.. تفاصيل مثيرة رهف القنون تصدم متابعيها وتكشف عن ميولها الجنسي.. (شاهد) هل يتم صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج في السعودية؟.. «التقاعد» توضح رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني.. شاهد جمال الزوجة الحقيقية لعقيد باب الحارة أبو شهاب يفوق الخيال.. شاهد صورتها المسربة شاهد جمال زوجة نجم "مسرح مصر" الخارق وكيف رد على المتنمرين تنشر لأول مرة.. صورة مسربة لياسمين صبري مع زوجها الأول.. شاهد فرحتها الطاغية شبهتها بـ"نسرين طافش".. ميرنا شلفون تدخل في سجال حاد مع متابعة إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة الرواية استمرت حين كشف احدى المتابعات أن زوج هيون مطلق منذ فترة وان المرأة التي كانت تظهر معه هي شقيقته "منال" وليست زوجته الاولى لكن تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة.

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