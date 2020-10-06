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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مركز والتر ريد الطبي العسكري، وذلك بعد قضاء ثلاثة أيام لتلقى العلاج من فيروس كورونا ليعود إلى البيض الأبيض.

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استهتار غريب.. ماذا فعل ترامب بعدما خرج من المستشفى رغم تحذير الأطباء له! (شاهدوا)

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ووفق مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، فقد كان ترامب يرتدي بدلة وربطة عنق ويرتدي كمامات بعد خروجه من المستشفى، حيث أقدم على خلعها.

وكتب الرئيس الأمريكي على “تويتر”: “لا تخافوا من كوفيد”، فيما حذر فريقه الطبي من أن الرئيس الأمريكي لم يخرج بعد من المشكلة بشكل كامل، فيما تجاهل ترامب أسئلة الصحافيين، ولكنه قال لهم “شكراً لكم جميعاً”.

وأكد ترامب في تغريدة قبل خروجه بدقائق من المستشفى بأنه سيستأنف حملته الانتخابية في وقت قريب، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي لا تنقل إلا الأخبار المزيفة.

ونشر ترامب، الذي انخفضت مستويات الأكسجين لديه مؤخراً ويتناول عدة أدوية، تغريدة تفيد بأنه يشعر بشكل جيد، وقال إنه يشعر بتحسن أفضل مما كان عليه قبل 20 عاماً بعد علاجه في المستشفى العسكري في ولاية ميرلاند.

وأضاف ترامب ” لا تخافوا من كورونا، لا تدعه يسيطر على حياتك، لقد طورنا، تحت إدارة ترامب، بعض الأدوية، حقاً أشعر بتحسن كبير”.

وغادر ترامب المستشفى بعد أن أوضح طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي في مؤتمر صحافي أن حالة ترامب الصحية جيدة جداً، مؤكداً أن ترامب سيكون محاطاً بطاقم طبي على مدار 24 ساعة في اليوم، مشيراً إلى أن ترامب قد استوفى جميع متطلبات التسريح بعد ظهر الأحد.

الجدير ذكره، أن ترامب أصيب بفيروس كورونا الجمعة الماضية، حيث أعلن ان نتيجته إيجابية هو وزوجته ميلانا ترامب، فيما غادر إلى المستشفى السبت لتلقي العلاج، واضطر إلى إلغاء عدد من المهرجانات الانتخابية.

المصدر: وكالات